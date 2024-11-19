ATACMS saldırısı ve Putin'in nükleer 'son çare'si küresel piyasaları salladı

Ukrayna'nın, Rusya topraklarına ilk kez ATACMS füzesiyle saldırı düzenlemesi küresel piyasalarda dalgalanma yarattı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 1,2 gerileyerek 9280 puana, banka endeksi ise yüzde 1,9 düşüşle 12920 puana indi. Avrupa’da banka endeksleri yüzde 2 değer kaybederken, Stoxx 600 endeksi yüzde 0,82 düşüşle işlem gördü.

ABD borsalarında vadeli işlemler de olumsuz etkilendi. Dow Jones vadelileri yüzde 0,6, S&P vadelileri yüzde 0,42 ve Nasdaq vadelileri yüzde 0,31 oranında değer kaybetti.

Dolar endeksi yüzde 0,12 artarak 106,38 seviyesine çıkarken, euro ve sterlinde düşüş yaşandı. Öte yandan, emtia piyasasında altın ve gümüş fiyatlarında yüzde 1’e yakın artış gözlemlendi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 1,3 gerileyerek 4,36 seviyesine düştü.

Saldırı iddiaları ve ABD’nin onayı

Bloomberg News’ün Ukrayna merkezli RBC’ye dayandırdığı haberde, Kiev’in, ABD’nin sağladığı ATACMS füzeleriyle Rusya’nın Bryansk bölgesini hedef aldığı ve bir cephaneliği imha ettiği öne sürülmüştü.

Rusya Savunma Bakanlığı saldırıyı doğruladı

Kiev'in Rusya topraklarına gece saatlerinde ABD yapımı ATACMS füzesiyle saldırı düzenlediğini doğrulayan Rusya Savunma Bakanlığı "Ukrayna ordusu, gece saatlerinde Rusya'nın Bryansk Bölgesi'ne 6 ATACMS füzesi fırlattı" açıklamasını yaptı.

Amerikan Washington Post gazetesinin iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberde, ABD yönetiminin Ukrayna’ya, Rusya topraklarında sınırlı şekilde uzun menzilli Amerikan silahları kullanması için onay verdiği belirtildi.

Kuzey Kore’nin Ukrayna’ya karşı savaşmak üzere asker gönderdiği yönündeki haberlerin ardından alınan bu kararın, savaşın seyrini değiştirebileceği düşünülüyor.

Rusya’nın tepkisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin nükleer caydırıcılık doktrininde güncelleme yapıldığını duyurdu. Yeni doktrine göre, nükleer silah sahibi bir ülkenin desteklediği bir saldırıya karşı Rusya’nın nükleer yanıt hakkı bulunuyor. Ayrıca, Rusya’ya yönelik insansız hava araçları veya balistik füzelerle yapılan saldırılar da nükleer karşılık kapsamına alındı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Ukrayna’ya uzun menzilli silah kullanımı için onay vermesiyle “çatışmalara doğrudan dahil olma” riskinin arttığını ifade etti.