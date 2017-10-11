ATAK, milli radara kavuşuyor
Türkiye'nin milimetre dalga bandında çalışan ilk atış kontrol radarı Helikopter-MİLDAR'ın SSM heyetince kabulü gerçekleşti.
Meteksan Savunma'nın, "Hava Platformları İçin Milimetre Dalga Radarı Geliştirilmesi Projesi" kapsamında yaptığı, Türkiye'nin milimetre dalga bandında çalışan ilk atış kontrol radarı Helikopter-MİLDAR'ın (Helikopter Milimetre Dalga Radarı) kabul işlemleri Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) heyetince başarıyla tamamlandı.
Helikopter-MİLDAR, Türk Silahlı Kuvvetlerine, elektro-optik sistemlerin performanslarının zayıfladığı hava koşullarında yüksek performans gösterme, elektro-optik sistemlerin hedefe yönlenmesinde ve silah angajmanında zaman kazanma, alçak irtifa ve düşük görüş şartlarında pilota pozisyon farkındalığı kazandırma gibi önemli operasyonel avantajlar sağlayacak.
Bundan sonraki süreçte Helikopter-MİLDAR'ın, T129 ATAK helikopteri üzerindeki nihai yerinin kararlaştırılmasıyla silah sistemlerine entegrasyon ve seri üretim faaliyetlerinin başlaması bekleniyor.
Helikopter-MİLDAR'da kullanılan ara yüz ve yazılımlar, radarın başka helikopterlere de entegrasyonuna imkan veriyor.
Kaynak: AA