Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlarda atma ve görevden almalar gerçekleştirildi.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda açıkta bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Cumhur Sarıakçalı;

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünde açıkta bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mutlu Koç;

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde açıkta bulunan Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğüne Ümit Aydın, Orta Anadolu 3. Bölge Müdürlüğüne Metin Bulut;

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eskişehir İl Müdürü Ali Osman Tatlısu görevden alınarak yerine Tunceli Gençlik Spor il Müdürü Abdulselam Er, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ise Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy;

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda açıkta bulunan Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Hamza Güneş, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ökkeş Demir, Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Halil Akkaş, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ahmet Üzgün, Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Hayati Kısacık;

Kültür ve Turizm Bakanlığı Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl görevden alınarak yerine Hüseyin Toprak;

Milli Eğitim Bakanlığı’nda açıkta bulunan Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne Tuncay Markoç, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Levent Özil;

Milli Savunma Bakanlığı’nda açıkta bulunan Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Mehmet Avcı;

Sağlık Bakanlığı’nda açıkta bulunan Müfettişliğe Müfettiş Yardımcısı Mehmet Sait Uluğ;

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına Hasan Maral;

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığına ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Başkan Yardımcısı Cemil Başpınar;

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda açıkta bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne Durali Koçak, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılıklarına Yasin Hakkı Kocaman ve Atilla Bektaş;

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açıkta bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına Abdullah Ekin, Mehmet Akif Balta ve V. Bölge Müdürü Murat Alp;

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açıkta bulunan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mustafa Alpaslan ve Nebi Çelik atandı.

SGK Başkan Yardımcı Ceylan görevden alındı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Ceylan;

Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven;

Milli Savunma Bakanlığı Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Murat Yıldız;

Tarım Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez;

Tarım ve Orman Bakanlığı VII. Bölge Müdürü Turgut Çangır;

Tarım ve Orman Bakanlığı Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek;

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı;

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya;

Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılarından Hayati Özgür, Mustafa Özkaya;

İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Aktaş;

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman;

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Kaya Yıldız ve Şadiye Yalçın, IX. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, XIII. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun ve XX. Bölge Müdürü Sadullah Seven;

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları Ali Osman Kıyak, Sait Kocabay ve Ertuğrul Anbar;

Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Ethem Çakır ise görevden alındı.