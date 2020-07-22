Atasay, 'yeni normal' ile fiyatlarını yüzde 35’e kadar düşürdü

22 Temmuz 2020

Atasay, pandemi süresince yaşanan zorlukları göz önünde bulundurarak ‘Yeni Normal Fiyatlar’ konseptiyle fiyatlarını, bundan sonra devamlı geçerli olacak şekilde yüzde 15 ila 35 oranında düşürdü.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Atasay Mücevherat CEO'su Atasay Kamer, tüketicilerin bundan sonra ‘Kampanya Avcılığı’ yapmalarına gerek kalmayacağını vurguladı. Dünyanın, dolayısıyla Türkiye'nin içinden geçtiği bu zorlu süreçte uygulamayı başlatma kararı aldıklarını söyleyen Kamer, "Biz tüketicinin önündeki engelleri kendi adımıza kaldırmak istedik. Düğün yapacak olanlar, hediye alacaklar veya kendisini ödüllendirmek isteyenler ‘kafasına takmasın’, ‘kendisine yakışanı taksın’ diye bu adımı kararlılıkla attık. Mücevherat sektörünün lideri olarak elimizi taşın altına sokmamız gerekiyordu. Bu süreci birlikte hareket ederek, toplum olarak birbirimize destek olarak aşabiliriz. Yeni normal fiyatlara sadece kârlılığımızdan ödün vererek değil, işleyişimizdeki tüm sistemi değiştirerek ulaştık.” dedi.

"Zor dönemleri fedakarlıklar yaparak atlatabiliriz"

Yeni Normal Fiyatlar ile ilgili bilgi veren Atasay Kamer, “Dünyanın içinde bulunduğu duruma bakılınca herkesin üzerine düşen fedakarlık payını yerine getirmesi gerektiğine inanıyoruz. Pandemi ile birikte sistemde bir değişikliğe gidilmesi gerektiği anlaşıldı. Tüm zincir için yeni bir fiyat politikası izlenmesi gerektiği görüldü ve bu kalıcı hale gelecek. Sadece Atasay olarak değil, tedarik zincirimiz, üreticilerimiz, lojistik ekiplerimiz, çalışanlarımız ve mağazalarımız olarak bir çok fedakarlıkta bulunduk ve bulunmaya devam edeceğiz. Yurtiçi ve yurtdışındaki 161 mağazamız ve 800’ü aşkın çalışanımız kalıcı olarak devam edecek yeni normal fiyatlarla müşterilerimize hizmet vermeye hazırız.” diye konuştu.

‘An’a göre hareket edecek

Bu yılın ilk üç ayında başarılı bir büyüme performansı gösterdiklerini dile getiren Atasay Kamer, satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38’in üzerinde arttığını açıkladı. Bu dönemi devamlı yeni kararlar almaya ve yeni projeler üretmeye odaklanarak maksimum verimle geçirdiklerini ifade eden Kamer, şunları kaydetti:

"Dönemin geçmişle kıyas değil, ‘An’a odaklanma dönemi olduğu görüyoruz. Aynı şeyin tüketicilerimiz için de geçerli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle ‘Anın Atasay’ı’ dönemini başlattık. ‘Anın Atasayı’ demek; ana göre ürün, ana göre pazar yerleri ve satış politikası, ana göre fiyat, ana odaklanan yurtdışı yapılanması ve zaten ‘an’da yaşayan Atasay.com’un daha da güçlenmesi demek. Kaliteli ürün, maksimum müşteri memnuniyeti ve konforu ile müşteri güveni konularında eskiye bağlı kalacağız. Ancak 'Anın Atasay’ı' olarak anın koşullarında tüketicinin yanında olmak adına daha çok araştıracağız, çeşitli fedakarlıklar aracılığıyla yeni gündeme adapte olacağız. Bu dönemde ‘ana’ odaklanıyoruz, tüketicilerin davranışlarını ve geri bildirimlerini takip ediyoruz. Bu da müşterilerimiz için maksimumda fayda yaratmamız anlamına geliyor."