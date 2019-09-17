Atatürk Havalimanı'nda Teknofest heyecanı başladı

17 Eylül 2019

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen ve bugün başlayan TEKNOFEST İstanbul açılışında konuşan Bakan Varank, teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle yola çıktıklarını ve TEKNOFEST'in bu yolda coşkularını diri tuttuğunu anlattı.

Burada düzenlenen etkinlikler ve birbirinden heyecanlı yarışmaların gençlerin ufkunu açarak, onlara yeni hedefler çizdiğini aktaran Varank, "Bugün burada roket fırlatan, İHA yarıştıran, enerji araçları üreten gençler; yarının en modern uçaklarını, akıllı şehirlerini, uzay araçlarını tasarlayacaklar. Buradaki gençlerden astronotlar, kozmonotlar, bilim insanları, teknoloji girişimcileri çıkacak. Buradaki gençler bizi hayallerimize taşıyacak." diye konuştu.

Varank, şunları kaydetti:

"Değerli arkadaşlar, şunu unutmayın; sizler büyük bir medeniyetin, büyük bir milletin evlatlarısınız. Bu yüzden size küçük düşünmek yakışmaz. Bizim geleceğe yönelik çok iddialı hedeflerimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’yi, dünyanın en güçlü ekonomileri arasına sokmak istiyoruz. Tabi bu başarıya ulaşmak için çok çalışmamız çok gayret etmemiz gerekiyor. Belki bizim ülke olarak petrol yataklarımız, doğalgaz kaynaklarımız yok. Ama en büyük sermayemiz olan sizler, yani gençler varsınız."

İyi yetişmiş bir nesille Türkiye’nin aşamayacağı hiçbir engel, ulaşamayacağı hiçbir hedefin olmadığına dikkati çeken Varank, "İlgi alanınız ne olursa olsun, yaptığınız işin en iyisini, en güzelini yapmaya çalışın. Motivasyonunuzu asla kaybetmeyin. Merakınızın üzerine gidin. Tabi bunun için önce kabiliyetlerinizi, içinizdeki cevheri keşfetmeniz gerekiyor. İşte burada düzenlediğimiz yarışmalar bu yüzden çok önemli." şeklinde konuştu.

"Milli teknoloji hamlesinin 82 milyon tarafından sahiplenilmesini tiyoruz"

Mustafa Varank, gençlere girişimci olmaları tavsiyesinde bulunarak, "Fikir üretin ve en önemlisi icat çıkarın. Hayal etmekten ve o hayallerin peşine düşmekten asla vazgeçmeyin. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her adımınızda sizlerle birlikteyiz, sizlerle yol yürümek için varız." dedi.

Türkiye'nin, milli teknoloji hamlesiyle yeni bir döneme girdiğini dile getiren Varank, bu hamlenin 82 milyon tarafından sahiplenilmesini istediklerini söyledi.

Varank, bu nedenle TEKNOFEST gibi organizasyonları çok önemsediklerine işaret ederek, "Ben şu muhteşem kalabalığa baktığımda büyük ve güçlü Türkiye’yi görüyorum. Yurdun dört bir yanından gelen, yürekli, akıllı, parlak gençleri görüyorum. İnanıyorum ki, bu ruh çok daha kuvvetli bir şekilde Anadolu'nun her tarafına yayılacak." değerlendirmesinde bulundu.

19 yarışmada 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele edecek

TEKNOFEST İstanbul kapsamında bu yıl aralarında İnsanlık Yararına Teknoloji, Yapay Zeka, İnsansız Su Altı Sistemleri, Uçan Araba Tasarımı, Sürü İHA Simülasyonu'nun bulunduğu 19 yarışma düzenlendi. Bu yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele etme hakkı kazandı.

Teknofest İstanbul'un etkinliklerindan bazıları şöyle:

* Festival kapsamında, Dikey Rüzgar Tüneli, Gök Bilim Planetaryum, Bilim Seferberliği Planetaryumu, Hava Araçları Sergisi, Kara Araçları Sergisi etkinlikleri düzenlenecek.

* Eğitici ve eğlence atölyelerine yer verilecek festivalde, "Uzay Taşıtları, Tarih Öncesi Dönemin İzleri", "Roketimi Tasarlıyorum", "Desenli Kanatlar", "Havacılık ve Uzay", "Nanoteknoloji", "Enerji Teknolojileri", "Elektronik Programlama", "Robotik Kodlama", "Mobil Uygulama ve Programlama" konularında atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

* World Drone Cup kapsamında birçok ülkeden yarışmacıyı ağırlayacak festivalde, savaşan İHA gösteri uçuşları yapılacak.

* Take Off İstanbul Uluslararası Girişim Zirvesi'nde uluslararası güçlü girişimler, yatırımcılar, mentorlar ve kurumsal firmalar 16-19 Eylül'de bir araya gelecek. Zirvede, yerli teknoloji girişimlerinin yanı sıra uluslararası girişimler de yer alarak, ürün ve hizmetlerini teknoloji satın alan şirketler ve yatırımcılara sunma imkanı yakalayacak.

Uçuş gösterileri nefes kesecek

Festivali ziyaret edenler yerde ve gökte birçok hava aracını görme fırsatı yakalayacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 5'inci nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak'ın birebir modelini Türkiye'de ilk kez festivalde sergileyecek. TUSAŞ tarafından üretilen Atak helikopteri ve yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, festivalde uçuş gösterisi yapacak. Şirket ayrıca genel maksat helikopteri Gökbey, insansız hava araçları Anka ve Aksungur, jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet ile Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri'ni sergileyecek.

Baykar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ve Cezeri Uçan Araba'yı ilk kez festivalde görücüye çıkaracak. Ayrıca, Bayraktar TB2 İHA da ziyaretçilere açılacak.

BMC'nin yeni geliştirdiği pikap da ilk kez festivalde görülebilecek.

Festivalde ayrıca Solo Türk, Türk Yıldızları, Rusya'dan Su-30, Su-35, MC-21 yolcu ve yangın söndürme uçakları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı envanterindeki çeşitli hava araçları, sivil uçaklar ve Redbull uçuş gösterileri yapacak. Festivalin statik alanında sergilenecek hava araçları arasında Antonov AN-178 tipi uçak da yer alacak.

Paraşüt atlayışlarıyla renklenecek festivalde, konserler verilecek.