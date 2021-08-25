Atatürk İzmir'de yeniden doğdu, ölümsüz eseri dünyaya yayılacak

İMAM GÜNEŞ - İZMİR

Kapılarını dün açan 26'ncı İzmir Mermer Fuarı'nın açılışına Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) İbrahim Alimoğlu, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanı Mevlüt Kaya, İzfaş Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı katıldı.

Yaklaşık 150 farklı doğal taş çeşidi ile dünyanın her noktasına ihracat yapan Temmer Marble, İzmir Mermer Fuarı'nın en dikkat çeken eserine imza attı. Ulu Önder Atatürk'ü yeniden şekillendirmek anlamına gelen anamorfoz sanatıyla görselleştiren şirket, bu proje için dünyaca ünlü Çekyalı sanatçı Patrik Prosko ile çalıştı. Sanatçı tüm süreci yedi ayı bulan bir çalışma sonucunda, Atatürk'ün hayatına dokunmuş 60 kategoride 539 eşyayı kullandı. Fuarda bu önemli eserle dikkatleri üzerine çeken şirket, çalışmayı dünyaya da yayacak.

İlgi fuara değil, Atatürk'e

2019 yılında düzenlenen İzmir Mermer Fuarı'nda 800 katılımcı yer alırken, fuara bu kez aynı ilgi gösterilmedi. Yaklaşık 180 katılımcının yer aldığı fuarda yabancı katılımcı sayısı da beklentinin altında kaldı.

Dünyada fuarların kendini yenilemeyen bir yapıya dönüştüğü için inovatif bir bakış açısı katmak istediklerini belirten Temmer Marble Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, "Ürün yerine markamızı öne çıkarmak istedik. Acaba Temmer bu sene ne yapacak dedirtmeyi hedefledik. Bu nedenle doğal taşı sanatla birleştirdik ve böylesine önemli bir eser ortaya çıktı" dedi.

'Türkiye ihracatı, marka değerine odaklanacak projelerle yapılmalı'

Patrik Prosko'nun dünyada anamorfoz sanatını yapan üç kişiden biri olduğunu kaydeden Çetinkaya, şu bilgileri verdi: "Anarmorfoz, yunanca yeniden şekillendirmek anlamına geliyor. Biz de dünyada tanınmış en büyük Türk olarak Atatürk'ü konu aldık. Patrik, 'Ben siyasi figürleri yapmıyorum' dedi. Atatürk'ün barışçıl bir insan ve ülkesine demokrasi ve cumhuriyeti ilan etmiş biri olduğunu anlayınca ikna ettik. Sanatçıların etik değerlerini aşmak sadece parayla olmuyor. Atatürk'ün bir gözü şehladır. Trablusgarp savaşında. O detayı bile öğrenerek uyguladı.

Eserde 60 başlık altında 539 farklı obje var. Küratörler ilgi gösterdi. Biz Türkiye genelinde sergilenmesini istiyoruz. İlgiye göre dünyada da sergileyebiliriz. Türkiye ihracatında bu tarz işler olmalı. Türkiye tanıtımı bu tarz etkinliklerle yapılmalı. Konvansiyonel yöntemlerden ziyade bu tip inovatif, marka değerine katkı yapacak işlere odaklanmalıyız."

Prosko: Dünyanın Atatürk gibi bir lidere ihtiyacı var

Dünyanın en önemli üç anamorfoz sanatçısından biri olan Çekyalı Patrik Prosko, çalışma esnasında Atatürk'e hayran oldu. Prensip olarak siyasi figürlerle ilgili çalışma yapmadığını, ancak Atatürk'ün dünyaya örnek bir isim olduğunu vurguladı. Çalışma esnasında Atatürk'ün hiçbir lüks eşyasının olmadığını kaydeden Prosko, şunları ifade etti: "Atatürk'ü inceleyip anlamaya başlayınca sadece Türkiye için değil dünya için de önemli biri olduğunu anladım. Başka ülkelerde de böyle büyük bir lidere ihtiyaç olduğunu görüyorum. Laiklik bence Atatürk'ün en önemli başarısı. Kadınlara verilen haklar çok önemliydi. Avrupa'da birçok ülke Türkiye'den çok sonra bu hakkı tanıdı. Atatürk zamanının ötesinde düşünen biriydi. Tüm dünyanın Atatürk'ü çok iyi anlaması lazım."

"TurkishStone markasını ihracatla taçlandırmalıyız"

Türkiye'nin dünyada en çok doğal taş ihraç eden dördüncü ülke olduğunu dile getiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, dünyanın toplam ihracatından ise yüzde 11 pay aldığını söyledi.

Son yıllarda doğal yapı taşlarının tekrar keşfedildiğini, diğer ürünlere oranla daha estetik ve sürdürülebilir olması nedeniyle daha fazla tercih edildiğini kaydeden Gülle, "Şimdi bize düşen, Turkish Stone markasını daha da güçlendirerek, küresel piyasalarda oluşan olumlu havayı katma değerli ihracatımızla taçlandırmak" diye konuştu.