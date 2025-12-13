Atatürk'ün portresine tükürmüştü... Yemek Sepeti'nden açıklama geldi

Yemeksepeti, sipariş getirdiği sitenin asansöründeki, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini çıkarıp tükürdüğü tespit edilen kuryeyle tüm hizmet ilişkisini sonlandırdığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, sosyal medya ve haber sitelerine yansıyan ve bir motokuryenin neden olduğu olayın büyük bir üzüntü ve hassaslıkla takip edildiği belirtildi.

Türkiye'de motokuryelerin birden fazla platformda veya restoran kuryesi olarak eş zamanlı çalışabildiğinin, bilinen bir gerçeklik olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan incelemelerde, söz konusu olayın farklı bir platform üzerinden verilen bir sipariş sonucu yaşandığı tespit edilmiştir. Ancak bu durum, Yemeksepeti'nin konuya yaklaşımını ve duruşunu değiştirmemektedir. Bu doğrultuda, yapılan incelemeler sonucunda söz konusu kişiyle tüm hizmet ilişkimizi derhal sonlandırdığımızı ve önümüzdeki dönemde bizimle çalışmaması adına tüm önlemleri aldığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik bir saygısızlığı kabul etmemiz ve görmezden gelmemiz mümkün değildir. Toplumsal değerlere saygıyı esas alan anlayışımızla sektördeki duruşumuzu hiçbir zaman değiştirmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."