03 Haziran 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, Mayıs 2020 enflasyonun yüzde 1,36, yıllık enflasyonun ise yüzde 11,39 gibi yüksek çıkmasının, beklenen bir gelişme olduğunu belirterek, “Ateşi düşürmek için enflasyonun bir parça yükselmesi normal.” dedi.

Açıklamada, salgın başladığında ekonomi açısından en önemli meselenin çarkların durmaması olduğunu ifade ettiklerini hatırlatan Türkay, “Mart ayında, salgına karşı para musluklarının açılması gerektiğini belirtmiş ve bunun doğuracağı enflasyon ve başka yan etkilerin şimdilik göz ardı edilebileceğini ifade etmiştik. O gün acilen ekonominin ateşini düşürmek gerekliydi. Bugün de bu süreç tamamlanmış değil. O nedenle, bir süre yüksek enflasyonun olması kabul edilebilir bir durum. Yaz aylarında tarla ve bahçelerden gelecek ürünlerle, gıdada fiyat düşüşü yaşanırsa, sorunu daha kolay çözebiliriz. Yaz sonunda, daha makul enflasyon rakamları görmeyi umuyoruz. Bu anlamda artık tüm sektörlerde sağlığı göz ardı etmeden üretimi ve ihracatı artırabilirsek, çözüm de kolay olur. Çıkış da V şeklinde olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkay, yeni normalin rehavete neden olmasının, daha büyük yıkımlara neden olabileceğini kaydederek, maske, mesafe ve hijyen üçlüsünü akıldan çıkarmamak gerektiğini sözlerine ekledi.