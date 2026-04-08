Ateşkes etkisiyle dolar geriledi: Küresel para birimleri güç kazandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile iki haftalık ateşkes konusunda uzlaşı sağlandığını açıklamasının ardından dolar, çarşamba günü Asya piyasalarında son bir ayın en düşük seviyesine indi. Buna karşılık başta euro ve Japon yeni olmak üzere birçok para birimi dolara karşı değer kazandı.

Japon yeni dolar karşısında yüzde 0,8 oranında güçlenerek 158,36 seviyesine çıkarken, euro yüzde 0,7 artışla 1,1674 dolara yükseldi. İngiliz sterlini yüzde 0,8 primle 1,34 dolara ulaşırken, Avustralya doları ise yüzde 1,1 artışla 0,7054 seviyesini gördü.

Sert söylemden diplomasiye geçiş

Trump, ateşkes öncesinde İran’ın talepleri karşılamaması durumunda “bir medeniyetin yok olacağı” yönünde sert ifadeler kullanmış ve sivil altyapıyı hedef alan geniş çaplı saldırı tehdidi uluslararası kamuoyunda tepki toplamıştı. Ancak ateşkes kararı, Tahran’a Hürmüz Boğazı’nı açması için verilen sürenin dolmasına saatler kala alındı.

Piyasalarda temkinli iyimserlik

Ateşkes duyurusuyla birlikte yatırımcıların risk iştahı yeniden artış gösterdi. National Australia Bank Döviz Stratejisi Başkanı Ray Attrill, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması halinde riskli varlıklardaki yükselişin hız kazanabileceğini ifade ederken, önümüzdeki iki haftalık süreçte belirsizliklerin süreceğine dikkat çekti. Attrill, piyasalarda temkinli duruşun korunması gerektiğini vurguladı.

Yeni Zelanda doları yüzde 1,5 yükselerek 0,5819 dolara çıkarken, Reserve Bank of New Zealand politika faizini ikinci toplantısında da yüzde 2,25 seviyesinde sabit bıraktı. Banka, savaşın ekonomik etkilerini yakından izlediğini ve enflasyon baskılarının artması halinde adım atmaya hazır olduğunu bildirdi.

Fed beklentilerinde hızlı değişim

Vadeli işlemler, ABD Merkez Bankası’nın 9 Aralık’taki toplantısında en az 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalinin “yazı tura” seviyesine indiğini ortaya koydu. Bir gün önce faizlerin sabit kalacağı beklentisi yüzde 74,5 düzeyindeydi.

Doların altı para birimine karşı performansını gösteren dolar endeksi ise üst üste üçüncü günde de gerileyerek 98,838 seviyesine düştü ve 11 Mart’tan bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Asya’da risklere rağmen yükseliş

Güney Kore wonu yüzde 1,6 değer kazanarak 1.477,10 seviyesine çıktı ve İran savaşının başlangıcından bu yana en güçlü günlük performansını sergiledi. Bu yükseliş, Kuzey Kore’nin doğu kıyıları açıklarına balistik füze fırlatmasına rağmen gerçekleşti.