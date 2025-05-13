'Ateşkes' Muhteşem 7'liye yaradı! Piyasa değerleri bir günde 837,5 milyar dolar arttı

ABD ve Çin’in karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya alması, küresel piyasaları olumlu etkiledi. Özellikle teknoloji hisseleri bu gelişmeden güçlü bir şekilde faydalanırken, Muhteşem 7’li olarak anılan büyük teknoloji şirketlerinin piyasa değerinde büyük artışlar görüldü.

Toplamda 837,5 milyar dolarlık bir değer artışı yaşanırken, yatırımcılar özellikle risk iştahının artmasıyla bu hisselere yöneldi. Nvidia hisseleri yüzde 5,44, Apple yüzde 6, Amazon ise yüzde 9 değer kazandı.

Söz konusu yükseliş sadece ABD borsalarıyla sınırlı kalmadı. Avrupa’da da teknoloji hisseleri ivme kazandı. Özellikle çip üretim makineleri alanında faaliyet gösteren ASML’nin hisseleri yüzde 6 artış gösterdi.

Bu gelişmelerle birlikte, teknoloji sektörü küresel ölçekte yeniden yatırımcının gözdesi haline gelirken, piyasalar da ticaret savaşlarına dair endişelerin kısa vadede hafiflediği yönünde iyimser fiyatlamalar yaptı.