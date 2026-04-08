Ateşkes rallisi: Avrupa borsaları yükseldi

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası Orta Doğu'da başlayan jeopolitik gerilim, savaşın 6. haftasında tarafların ateşkes konusunda anlaşmasının ardından azaldı. Söz konusu ateşkes haberinin ardından varlık fiyatlarında sert hareketler dikkati çekerken pay piyasalarında "ateşkes rallisi" yaşanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın bu gece olası saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını kapsayan önerisini kabul ettiğini aktararak, "İran'a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık süre için askıya almayı kabul ediyorum. Bu, iki taraflı bir ateşkes olacaktır" ifadelerini kullandı.

İran yönetiminden yapılan açıklamada ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes süreci içerisinde neticelendirilmesinin hedeflendiği duyuruldu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, yaptığı açıklamada, 15 gün boyunca Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişlerin, İran ordusu ile koordineli bir şekilde mümkün olacağını söyledi.

Avrupa piyasalarında saat 10.15 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 3,6 yükselişle 611,7 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,4 artışla 10.599 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 4,7 primle 24.018 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,8 değer kazancıyla 47.148 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,4 yükselişle 8.175 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 3,6 kazançla 18.074 puanda bulunuyor.

Petrol fiyatlarında düşüş yüzde 10'u aştı

Orta Doğu'daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik ateşkese gidildiği ve Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişlerin sağlanabileceğine yönelik açıklamaların ardından petrol fiyatlarında sert düşüşler yaşanıyor.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 10,2 azalışla 92,5 dolardan satılırken Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı yüzde 11,4 düşüşle 90,1 dolardan alıcı buluyor.

Ateşkes haberlerinin ardından enerji fiyatlarındaki geri çekilme beklentisi küresel enflasyona yönelik endişeleri azaltırken enerji fiyatlarındaki sert düşüşler ve artan küresel risk iştahı Avrupa piyasalarına yansıdı.

Bölgede enerji arzı ve enerji fiyatlarına ilişkin gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen dün yaptığı açıklamada, yakıt arzına ilişkin durumu sürekli takip ettiklerini ve bunun üye ülkelerle çok yakın işbirliği içinde yapıldığını ifade etti.

Itkonen, bugün için Petrol Koordinasyon Grubu'nun, yarın için de Gaz Koordinasyon Grubu'nun toplanacağına işaret etti.

Analistler, günün geri kalanında yurt dışında Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların takip edileceğini belirtti.