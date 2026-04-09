Ateşkes rüzgarı kısa sürdü: Piyasalar yeniden yön değiştirdi

ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin ardından dün küresel piyasalarda iyimser hava öne çıktı. Artan risk iştahı hisse senetleri ve kripto varlıklara alım getirirken, petrol tarafında ise sert satışlar görüldü.

Risk algısındaki toparlanmayla birlikte S&P 500 endeksi yüzde 2,5 yükseldi. ABD ham petrolü 95 doların altına inerek günü tamamlarken, enerji krizine ilişkin kaygıların bir miktar hafiflemesi Fed’in 2026 yılı içinde faiz indirimi yapabileceğine yönelik beklentileri yeniden gündeme taşıdı.

ABD Hazine tahvilleri gün boyunca dalgalı bir görünüm sergilerken, güvenli liman talebindeki zayıflamayla dolar yıl başından bu yana elde ettiği kazançları geri verdi. Bitcoin ise 71 bin doların üzerine çıktı. Vadeli endekslerde ise yatay bir seyir izlendi.

Ateşkes iyimserliği kısa sürdü

Ancak Tahran yönetiminin anlaşmadaki bazı maddelerin ihlal edildiğini duyurmasının ardından piyasalardaki olumlu hava zayıfladı. Bu süreçte Brent petrolde yeniden görülen yükseliş, piyasalar üzerinde baskı oluşturan başlıca unsur oldu.

Önceki gün yüzde 13 gerileyen Brent petrol, daha sonra toparlanarak yüzde 2,7 yükseldi ve varil başına yaklaşık 97 dolar seviyesine çıktı.

Asya borsalarında satış baskısı öne çıktı

MSCI Asya Pasifik hisse senedi endeksi yüzde 0,9 geriledi. Endekste yükselen her bir hisseye karşılık iki hissenin değer kaybetmesi, bölgedeki temkinli görünümü ortaya koydu.

Son iki işlem gününde yüzde 1,5 yükselen altının ons fiyatı ise 4.715 dolar civarında işlem gördü. Orta Doğu’daki çatışmaların devam etmesi, yatırımcıların ABD ile İran arasındaki ateşkesin kalıcılığına yönelik kaygılarını artırdı. Bu gelişmeyle birlikte dolar endeksi de sınırlı yükseldi.

Dolar endeksinde sınırlı toparlanma

Çarşamba günü yüzde 0,8 düşen Bloomberg Dolar Spot Endeksi, sonrasında yüzde 0,1 artış gösterdi. Singapur’daki Credit Agricole CIB’de kıdemli stratejist olan David Forrester, “Ateşkes duyurusunun ardından gördüğümüz risk iştahının bir kısmı tersine döndüğü için ABD dolarında kademeli bir yükseliş görüyoruz” dedi.

Forrester, "ABD ekonomik verilerindeki olumlu sürprizler, savaşın sona ermesi ve bunun petrol fiyatlarının düşmesine yol açması durumunda bile, Fed’in bu yıl faizleri daha fazla indirme olasılığının düşük olduğu görüşünü pekiştirecektir" yorumunu yaptı.