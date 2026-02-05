Atık kumaştan 20 dakikada üretip satıyor: Seri üretim yapıyor, hızlı bitiyor!

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaklaşık 25 yıldır terzilik yapan, evli ve iki çocuk annesi Ayşe Tepe, bir süre önce fabrikaların “atık” olarak ayırdığı kumaşları satın alarak kendi tasarladığı kıyafetleri dikmeye başladı. Uygun maliyetle temin ettiği kumaşları değerlendiren Tepe, kısa sürede müşterilerinden olumlu geri dönüşler aldı.

Mağaza fiyatlarının dörtte birine satış

Ürettiği ürünleri iş yerinde 250 ile 300 lira arasında satışa sunan Tepe, artan giyim fiyatlarına rağmen mağazalara kıyasla çok daha uygun fiyatlar sunduğunu söyledi.

Tepe, “Fermuarlı ve hırkalı bir şekilde hazır oluyor. Bu ürünleri de dörtte bir fiyatına satıyorum. Örneğin aynı kumaştan bir sweatshirt mağazalarda 500 liradan başlıyor, ben ise takımını 500 liraya satıyorum. Yani uygun fiyata satın alıp, üretimini de kendim yaptığım için uygun fiyata sunuyorum. Geçen yıl satın alan müşteriler, kumaşların kaliteli ve işçiliğin güzel olduğunu görüp yeniden satın alıyorlar” dedi.

20 dakikada kıyafet üretiyor

Beğendiği kumaşları alarak eşofman takımı, sweatshirt, yelek, hırka ve etek gibi ürünler diktiğini belirten Tepe, bir kumaşı kesip yaklaşık 20 dakika içinde giyilebilir hale getirdiğini ifade etti. Terzilikten gelen el becerisi sayesinde talebe yetişmekte zorlandığını da dile getirdi.

Hayali kendi mağazasını açmak

Seri üretime yakın bir tempoda çalıştığını söyleyen Tepe, en büyük hedefinin küçük bir kıyafet mağazası açmak olduğunu belirtti. Tepe, “Normalde ben terziyim ama bunun dışında adeta seri üretim yapıyorum. Dolaplar doluyor, kışın kalın ürünler, yazın ise ince ürünlerden yapıyorum. Hedefimde ise küçük bir mağaza kurmak var. Şu an maddi açıdan zor gibi duruyor ama inşallah o da nasip olur” diye konuştu.