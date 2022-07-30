Atıktan ekonomiye 98 milyar lira katkı

Leyla İLHAN -

Bursa - Bursa’da çevre ve konut yatırımları hız kazandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün katıldığı programla, Bursa’da yapımı tamamlanan Doğu Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisi'nin açılışını yaparken, 2 milyar liralık kentsel dönüşüm projesi ile 15 alt yapı projesinin temel atma ve teslim törenini gerçekleştirdi.

Törende konuşan Bakan Kurum şu bilgileri verdi: Bursa’nın doğu bölgesinde bulunan 5 ilçesine hizmet veren Doğu Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisi'nin tesisimiz sene sonunda inşallah tam kapasiteye ulaşacak. 1.5 milyon Bursalı kardeşimize yani Bursa’nın yarısına hizmet verecek. Bursa’nın toplam atığının yüzde 40’ını dönüştürecek. Tesis ile 75 bin konutumuzun enerji ihtiyacı katı atıktan karşılanacak. Batı tesisimiz ise 2024 yılında devreye girecek. Böylece Bursa’nın tamamında atıkları ekonomiye kazandıracağız." Kurum, projenin katı atık alanındaki en başarılı örneklerden biri olduğuna dikkat çekerek, "Bu yatırımla birlikte Bursa’nın Gölyazı, Uludağ, İznik Gölü, Longoz Ormanları, İnkaya’da bulunan asırlık çınar gibi birbirinden kıymetli doğal zenginliklerimizi koruyoruz" ifadelerini kullandı.

2035 hedefi yüzde 60

Sıfır Atık projesinin sonuçlarına da değinen Bakan Murat Kurum "Sıfır Atık Hareketiyle yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı yüzde 28’ler seviyesine çıkardık. Bu 98 milyar liralık ekonomik kazanç demek. Milyonlarca ağacı kurtarmak demek, temiz hava, temiz su, temiz denizler demek. 2035 yılına kadar geri kazanım oranımızı yüzde 60’a çıkaracak" dedi. 2053 yılı itibariyle ön işleme tabi olmayan atıkları düzenli depolamaya kabul etmeyeceklerini de belirten Kurum söyle devam etti: "İnşallah 2053 yılında katı atıklarını tamamen dönüştüren ve düzenli depolama oranını yüzde 65’lere indiren bir Türkiye hedefliyoruz. Doğu Bölgesi Entegre Katı Atık Tesisimiz hedefimize giden yolun taşlarını döşememize yardımcı olacak."

Bursa'daki dönüşüme 2 milyar TL harcanacak

Bakan Murat Kurum, Bursa’da atık tesisinin yanı sıra Hanlar Bölgesi Çarşı Başı Meydanı ve Mevlâna 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve anahtar teslim törenini de yaptı. Kurum "Toplam yatırım bedeli 2 milyar liraya ulaşan 3 bin 689 konut ve 541 dükkânın yer aldığı 6 projemizin kiminin temellerini attık, kiminin anahtarlarını kardeşlerimize teslim ettik" dedi.