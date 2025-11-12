Atlanta Fed Başkanı Bostic'ten önemli mesaj: Enflasyon ekonomi için hâlâ risk

Atlanta Ekonomi Kulübü'nde yapacağı konuşma öncesi hazırladığı açıklamalarda Fed yetkilisi Bostic, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine geri döndüğüne dair "açık bir kanıt" oluşana kadar faiz oranlarının olduğu gibi kalmasını tercih ettiğini ifade etti. Bostic, ayrıca işgücü piyasasından gelen sinyalleri 'belirsiz ve yorumlanması zor' olarak nitelendirdi.

Öte yandan Bostic, 2017 yılından bu yana yürüttüğü Atlanta Fed Başkanlığı görevinden 28 Şubat'ta emekli olacağını duyurdu. 59 yaşındaki Bostic, 111 yıllık tarihinde ABD Merkez Bankası'nın ilk Afro-Amerikan bölgesel başkanı olarak tarihe geçmişti.

Powell'dan Bostic'e teşekkür

Fed Başkanı Jerome Powell, Bostic'in emeklilik kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkan Bostic ile birlikte hizmet etmek bir ayrıcalıktı. Bakış açısı, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin dinamik ekonomimize dair anlayışını zenginleştirdi. Liderliği, kurumumuzu güçlendirdi ve Fed'in misyonunu ilerletti" ifadeleriyle kendisine teşekkür etti.