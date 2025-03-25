Atlanta Fed'den faiz açıklaması: Enflasyon sınırlandırabilir: Bu yıl sadece bir kez...

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, gümrük vergisi artışlarının enflasyonla mücadelede ilerlemeyi engelleyebileceğini belirterek, Fed’in bu yıl iki yerine yalnızca bir faiz indirimi yapabileceğini düşündüğünü söyledi.

Bloomberg TV’ye konuşan Bostic, “Enflasyonun dalgalı bir seyir izleyeceğini ve yüzde 2 hedefimize dramatik bir şekilde ulaşamayacağımızı öngörüyorum. Bu nedenle bir faiz indirimi daha makul görünüyor. Enflasyon beklentilerimiz geri itildiği için, para politikasında da benzer bir yaklaşım izlememiz gerekecek” ifadelerini kullandı.

Bostic, fiyat artışlarının Fed’in yüzde 2’lik enflasyon hedefine 2027’nin başlarında ulaşabileceğini öngördüğünü belirtti. Bu tahmin, Fed yetkililerinin geçen haftaki politika toplantısında açıkladıkları projeksiyonlarla uyumlu görünüyor.

Atlanta Fed Başkanı, Bloomberg gazetecileriyle yaptığı söyleşide, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın sık sık politika değiştirmesinin ekonomik tahminleri zorlaştırdığını da vurguladı.

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