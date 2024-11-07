Atlas Copco Group, Scs Makine'yi satın aldı

Merkezi Adana bulunan kompresör distribütörü SCS Makina A.Ş., 151 yıllık dünya devi Atlas Copco'a satıldı.

2011 yılında kurulan ve 11 çalışanı bulunan, kompresörlere yedek parça ile bakım hizmeti veren SCS Makine A.Ş. bundan sonra faaliyetlerini Atlas Copco Group bünyesinde sürdürecek. Şirketin satın alma fiyatı açıklanmadı.

Türkiye pazarında hava kompresörü çözümlerinin satış ve servisini sağlayan SCS Makine A.Ş.; tekstil, çimento, kimya, gıda ve içecek gibi sektörlere hizmet sunuyor.

Atlas Copco Kompresör Tekniği’nin İş Alanı Başkanı Philippe Ernens, "Bu satın almayla coğrafi varlığımızı daha da büyütebileceğiz ve mevcut ve gelecekteki müşterilerimize daha iyi hizmet verebileceğiz" dedi.