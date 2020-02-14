Atlasglobal’in devre dışı kalması bazı hatlarda boşluk yaratacak

14 Şubat 2020

AYSEL YÜCEL

Atlasglobal, 12 Şubat’ta uçuşlarını durdurdu, tüm çalışanları da işten çıkardı. DÜNYA’ya konuşan Atlasglobal’in bir üst düzey yöneticisi, iflas başvurusuna yönelik iddiaları doğrularken, şirketin 12 Şubat’ta tüm uçuşlarını durdurmasının ardından aynı gün çalışanlara iş akitlerinin feshedildiğine dair yazı gönderildiğini, kendisinin de işten çıkarıldığını açıkladı. Aynı yönetici, Atlasglobal’in iflası ile Orta Doğu ve bazı Asya hatlarında boşluk oluşacağını, Avrupa hatlarında ise THY’nin bu boşluğu kapatabileceğini söyledi.

"SGHM, kapanan hatlar için devreye girecektir"

Atlasglobal’in iflasının sivil havacılık sektörüne yönelik etkilerini değerlendiren eski Atlasglobal yöneticisi, şunları söyledi: “Atlasglobal rekabetin yoğun olmadığı Irak, İran, Kazakistan, Rusya gibi ülkelere uçuyordu. Dolayısıyla bu hatların kapanması Türkiye’nin uçuş ağında bir eksikliğe neden olacak. Ancak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SGHM) kısa sürede devreye gireceğini, kapanan bu hatlar için diğer mevcut havayolu şirketlerine teklif götüreceğini düşünüyorum. Avrupa hatlarının ise bu iflastan etkileneceğini sanmıyorum, çünkü THY ve diğer birçok şirket Avrupa’ya zaten çok sayıda sefer düzenliyor.” Bilindiği gibi; Mart 2001’de kurulan ve iç ve dış hat tarifeli uçuşlarına 2004 yılında başlayan Atlasglobal, Türkiye’den ağırlıklı olarak Asya, Rusya, BDT Bölgesi, Orta Doğu’ya olmak üzere Avrupa’ya da taşıma yapıyordu.

“Yöneticiler 3.5 ay, personel 2 aydır maaş alamıyordu”

İşten çıkarılan Atlasglobal çalışanlarının geciken maaşları ve tazminatları konusunda da açıklamalar yapan eski yönetici, “Yaşanan mali kriz nedeniyle yöneticiler 3.5 aydır, diğer personel ise 2 aydır maaş alamıyordu. Bizlere kasada para olmadığı, para gelince ödeneceği söylendi. Ancak şu anda para olmadığını biliyoruz” dedi.

“Uçaklar geri gidecek ama yakıt parası yok”

Verilen bilgiye göre Atlasglobal’in elinde kalan iki uçak parası ödenmediği için ABD’ye geri gönderilecek. Ancak uçakların geri gönderilmesi için yakıt parasının henüz bulunmadığı ifade edildi.

Gözler 'gelecek' parada

Atlasglobal’in sahibi Murat Ersoy’un yaklaşık iki yıldır bir yerden para gelmesini beklediği, bu para geldiği takdirde maaşların ödeneceği sözü verildiğini aktaran yönetici, “Murat Bey iyi insandır, beklediği para gelir ya da varlık satışı yaparsa paramızı ödeyeceğine inanıyorum” dedi.

İflas başvurusunun yapıldığı bilgisini veren eski yönetici, “İflas süreci başvuru yapıldıktan sonra Türkiye’de iki yılda ancak sonuçlanıyor. Sürecin değerlendirmesi, kayyum atanması vs. derken bu süreç hemen tamamlanmaz” dedi.

Atlasglobal'in sahibi Murat Ersoy ise konuyla ilgili sorularımızı henüz yanıtlamadı.

Çalışanlardan sosyal medyada veda mesajı yağdı



Başta hostesler ve diğer uçuş ekibi personeli olmak üzere çok sayıda Atlasglobal çalışanı twitter gibi sosyal medya hesaplarından veda mesajı içeren paylaşımlarda bulundu, yaşanan durumdan duyulan üzüntülerini dile getirdi.

Yaşadığı mali krizi kasım ayında duyurmuştu



Bir süredir mali kriz yaşadığı bilinen yerli havayolu şirketi Atlasglobal, kasım ayında yaptığı basın duyurusu ile 21 Aralık tarihine kadar uçuşlarını durdurma kararı aldığını açıklamıştı. Şirket yaptığı açıklamada, 2019 yılı Nisan ayı itibariyle İstanbul Havalimanı’na geçişle birlikte lojistik ve operasyonel maliyetlerde yaşanan büyük artışın şirket açısından 2016/2017 kayıplarını yeterli sürede telafi etme imkanını ortadan kaldırdığını dile getirmişti. AtlasGlobal, “Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla, tüm uçuşları geçici süre ile durduk” açıklaması yapmıştı.