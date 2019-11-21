Atmaca: Turizmde 2020, en az 2019 kadar iyi geçecek

21 Kasım 2019

ANTALYA - DÜNYA

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, turizmde 2020 yılının en az 2019 kadar iyi geçeceği öngörüsünde bulundu.

Ülkay Atmaca, POYD tarafından Antalya Limak Lara Deluxe Hotel’de düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, turizm sektörüne dair değerlendirmelerde bulundu. İki hafta önce Londra’da turizm fuarını ziyaret ettiklerini belirten Atmaca, “Fuar bizler için oldukça iyi geçti. İngiltere pazarındaki artış devam edecek. Şu anda kış rezervasyonları gayet iyi” dedi.

Havalar iyi, turistler memnun

Antalya’da hava sıcaklıklarının 21-25 derce arasında seyrettiğine işaret eden Ülkay Atmaca, “İnsanlar deniz ve havuzda. Golfçülerde bir artış var. 2020 yılı içinde şu ana kadar elimize gelen sayılara göre, 2020 yılının da 2019 yılı kadar iyi geçeceği yönünde” dedi.

“İç pazar vazgeçilmezimiz”

İç turizmin önemine de değinen Ülkay Atmaca “İç pazar da vazgeçilemez ve bir kenara itilmesi mümkün değil. Çünkü 2016 yılı gibi krizlerde bizleri ayağa kaldıran yegâne sektör iç pazardı” dedi. İç turizmin yaz kış var olduğunun altını çizen Atmaca şöyle konuştu:

“Bugün ara tatildeyiz bütün otellerimizde misafirlerimiz var. İlk defa uygulanmasına rağmen ara tatilde 50 bin kişi seyahate çıktı. Nisan ayında bu sayı daha da artacaktır. 2020 yılı ile erken rezervasyonlar başladı. İç pazarda da erken rezervasyon hareketliliği yaşanıyor. İç turizmin önemini bütün meslektaşlarım biliyordur. Çünkü iç Pazar turizmin vazgeçilmezi. Bu ülkede yaşıyoruz, bu ülkenin insanı da bu cennet vatanda tatil yapması en büyük önceliğimiz. Bu yüzden iç Pazar bizim için çok önemli” dedi.

“Konaklama vergisi sektöre büyük darbe”

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, yeni getirilen konaklama vergisine de değinirken, “Zaten Turizmi Geliştirme Ajansı ile birlikte hiç hesapta olmayan bir vergi başlamıştı. Buna rağmen uluslararası arenada rekabet etmeye çalışırken, işler de bu kadar iyi giderken ciro üzerinden yüzde 2 konaklama vergisi alınması, sektöre çok büyük vurulan bir darbe” dedi.