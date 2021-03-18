ATO, '1921-Ya İstiklal Ya Ölüm' projesini Bakan Ersoy'a sundu

Beraberindeki heyet ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret eden Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, beraberindeki heyet ile Polatlı ilçesi sınırlarında gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı dolayısıyla hazırlanan ve başkentin etkinlik ekonomisini canlandırmaya yönelik projenin sunumunu gerçekleştirdi.

Özellikle hizmet sektöründe yer alan ATO üyelerinin salgın kısıtlamaları nedeniyle zor günler geçirdiğini hatırlatan Baran, yeni normalleşme sürecinin işletmelerin ekonomik devamlılığı açısından önemli olduğunu vurguladı. Ankara ekonomisini, kongre, fuar ve sağlık turizmi ile geliştirmeye yönelik çalışmalara devam ettiklerinin altını çizen Baran, 2020'de Türkiye'ye 1,3 milyon sağlık amaçlı turist geldiğini ve Ankara'nın en çok turist ağırlayan ilk beş il arasında yer aldığını belirtti.

Başkentin sağlık turizmi potansiyelini harekete geçirecek çalışmalara devam ettiklerine işaret eden Baran, bu kapsamda Ankara'dan yurt dışına direkt uçuş konusunun da gündemlerinde olduğunu aktardı.

2021'in Kurtuluş Savaşı'nın gidişatını değiştiren Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı olduğuna dikkati çeken Baran, "Kurtuluş Savaşı'nın öneminin kavranması ve Milli Mücadele ruhunun yeni nesillere aktarılması için Milli Eğitim Bakanlığımız ile yaptığımız çalışmalarla 2005 yılından bu yana Çanakkale'yi 35 bin, Polatlı-Duatepe'yi ise 3 bin öğrencimizin ziyaret etmesini sağladık. Atalarımızın cephelerde verdiği kahramanca mücadeleyi anlattığımız öğrencilerimizi bu ziyaretin ardından organize sanayi bölgesi içindeki fabrikalara götürerek burada da ekonomik alanda gelişim savaşının nasıl olduğunu göstermeye çalıştık." şeklinde konuştu.

Başkentin kültür ve sanat ekonomisini canlandıracak ve turizmini geliştirecek "1921-Ya İstiklal Ya Ölüm" isimli proje hakkında bilgi veren Baran, "1921-Ya İstiklal Ya Ölüm' adını taşıyan projeyle, salgın döneminin yavaşlattığı Ankara ekonomisine, kültür ve sanat ekonomisi ile katkı sağlamayı ve turizmi canlandırmayı hedefliyoruz." dedi.