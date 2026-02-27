ATO: AB–Hindistan anlaşması Türk sanayisi için alarm niteliğinde

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Avrupa Birliği’nin (AB) son dönemde hayata geçirdiği ticaret politikalarının Türkiye ekonomisi üzerindeki olası etkilerine dikkat çekti.

ATO’nun 29. Dönem Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Baran, AB’nin Hindistan ile imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile Mercosur Bloğu’yla yürüttüğü müzakerelerin Türk üretici ve ihracatçıların rekabet gücünü olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Baran, ABD’nin ekonomik güvenliği önceleyen korumacı politikaları, Çin’in teknoloji alanındaki yükselişi ve Ukrayna-Rusya savaşının etkilerinin AB ekonomisini baskı altına aldığını belirtti. Bu çerçevede AB’nin sanayisinin ABD’ye kaymasını ve Çin’e bağımlılığını dengelemek amacıyla stratejik çeşitlendirme yoluna gittiğini kaydeden Baran, Hindistan ile yaklaşık 20 yıldır süren müzakerelerin tamamlanarak STA imzalanmasının bu stratejinin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

AB’nin Latin Amerika açılımı kapsamında Mercosur ile de anlaşma aşamasına geldiğini hatırlatan Baran, “Avrupa artık riskleri dağıtan bir ticaret mimarisi kurmaya çalışıyor. Bu gelişmeler, özellikle Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın devreye girdiği bir dönemde bizim için daha da kritik hale geliyor” dedi.

“Hindistan ürünleri sıfır gümrükle gelebilir”

Baran, Gümrük Birliği çerçevesinde Hindistan menşeli ürünlerin AB üzerinden Türkiye pazarına sıfır gümrükle girme ihtimaline dikkat çekerek, Türk ihracatçısının ise Hindistan pazarında gümrük duvarlarıyla karşılaşabileceğini vurguladı. Ayrıca Hindistan’ın, AB sermayesi için Türkiye’ye alternatif bir üretim üssü haline gelebileceğini ifade etti.

Mercosur ile olası bir STA’nın ise Güney Amerika’dan gelecek ucuz tarım ürünleri ve hammaddeler nedeniyle Türk tarım ve sanayi sektörünü fiyat rekabetinde zorlayabileceğini belirtti.

Gümrük Birliği vurgusu

Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Baran, tarım ve hayvancılık sektörünün de kapsama alınması dahil revizyon taleplerinin gündemde olduğunu söyledi. Ancak vize başta olmak üzere AB ile ilişkilerde çeşitli sorunlar yaşandığını kaydeden Baran, “Malların serbest dolaşabildiği yerde, o malı üretene aynı hakkın tanınmaması kabul edilemez. Türkiye-AB ilişkileri denge temelinde ilerlemiştir, bundan sonra da tek taraflı bir yapı söz konusu olamaz” değerlendirmesinde bulundu.