ATO, Ankara’da ihracatçı firma sayını 10 bine çıkarmayı hedefliyor

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) Global Enerji Derneği ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirdiği ‘İhracat Seferberliği Projesi’nin açılış programında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, Oda olarak ilk ihracat seferberliğini Ekim 2020’de ‘e-Ticaret ve e-İhracat Seferberliği’ adıyla başlattıklarını anımsattı.

Baran, bu kapsamda verdikleri eğitim ve desteklerle ATO'nun yaklaşık 1000 üyesini e-ticaret ve e-ihracat yapabilir hale getirdiklerine dikkat çekti.

Türkiye genelinde 96 bin firmanın 200 ülkeye ihracat yaptığını belirten Baran, şunları kaydetti: "Ankara'da bu sayı yaklaşık 7 bin 300. Türkiye'nin en çok ihracat yapan altıncı ili olan Ankara'da ihracatçı firma sayımızın 10 bin olmasını hedefliyoruz. İhracatı geliştirmeye yönelik eğitim ve projeler önemli. Şehrimizde üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerin ihracatının yapılması, kentimiz ve ülkemiz açısından kıymetli. Özellikle katma değerli ihracat, cari açığın azalmasında avantaj sağlayabilecek bir alan. Türkiye, lojistik, iş gücü ve ham madde açısından dünyadaki en avantajlı bölgelerden biri. 28 trilyon dolarlık küresel ticarette yaklaşık yüzde 2'lik paya sahibiz. Doğru eğitim ve yönlendirmelerle bu oranı daha yukarıya çıkarabiliriz."