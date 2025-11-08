ATO Başkan Baran'dan Avusturyalı yatırımcılara yatırım çağrısı: Ankara doğru adres

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ATO, Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) ile Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) öncülüğünde Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen "İhracat, Yatırım ve Ticaret Fırsatları Zirvesi"ne katıldı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre; Baran, zirvenin açılış oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Avusturya arasındaki ticaret, yatırım ve işbirliği olanaklarının daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Avusturyalı yatırımcıları Ankara'da sağlık, teknoloji ve enerji sektörleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda ortak yatırım yapmaya davet eden Baran, "Türk firmalarının Avusturya'nın AB ağında daha güçlü yer bulmasını ve iki ülke özel sektörünün birlikte üçüncü ülkelere uzanan ticaret köprüleri kurmasını arzu ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Avusturya'nın Türk şirketleri için Doğu Avrupa'ya açılan bir kapı, Türkiye'nin ise Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika pazarları için bir köprü niteliği taşıdığına işaret ederek, Avusturyalı şirketlerin 2002'den bu yana Türkiye'ye 11 milyar 142 milyon dolar yatırım gerçekleştirdiğini, Türkiye'ye yatırım yapan şirketlerin sayısının 1000'i aştığını bildirdi.

'Ankara her türlü yatırım için doğru adres'

Türk vatandaşlarının da Avusturya'da yatırımlar yaptığını ifade eden Baran, Türk vatandaşları tarafından kurulan yaklaşık 6 bin 500 firmanın 10 bine yakın kişiye istihdam sağladığını kaydetti.

Baran, iki ülke arasındaki ticarete ilişkin "2024 yılı verilerine göre 1,7 milyar doları ihracatımız, 2,1 milyar doları da ithalatımız olmak üzere 3,8 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahibiz. Karşılıklı ticaretimizi dengeli bir şekilde geliştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın üretimin, bilimin, inovasyonun ve girişimciliğin merkezi olduğunun altını çizen Baran, şunları kaydetti:

"Ankara, modern sanayi altyapısıyla, güçlü lojistik ağıyla, nitelikli insan kaynağıyla ve güvenli iş ortamıyla her türlü yatırım için doğru adres. ATO olarak yatırımcının yanında olmaya, süreçleri kolaylaştırmaya, ortak girişimleri desteklemeye hazırız. Yatırım sadece ekonomik bir karar değil, karşılıklı güvenin sonucudur. Ankara hazır, Türkiye hazır. Bu dostlukla, bu vizyonla, bu inançla geleceği birlikte yazabiliriz."