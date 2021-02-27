ATO Başkanı Baran: 1 Mart'ta kademeli açılma bekliyoruz

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, başkentin yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle kapalı olan yeme içme mekanlarının, üretici, tedarikçileri ve binlerce çalışanıyla 1 Mart'ta kademeli açılmayı beklediğini belirterek, "Ankara kademeli açılmada öncü ve örnek olmaya hazır." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, yönetim kurulu üyeleri, 60 No'lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Başkan ve üyeleri, Ankara Valisi Vasip Şahin ile bir araya geldi.

ATO Duatepe Hizmet Binası'ndaki görüşmede, Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm de yer aldı.

Baran, 1 Mart'tan itibaren kademeli geçiş konusunun ele alındığı görüşmede, geçen yılın mart ayından bu yana yaşanan süreçte, yeme içme sektörünün kısmen ya da tamamen kapanmadan dolayı sıkıntılı günler yaşadığını bildirdi.

Sektörün "yerinde karar" dönemine geçilmesiyle heyecanlı bir bekleyiş içine girdiğini belirten Baran, "Tedbirlerimizle, heyecanımızla 1 Mart'a hazırız." ifadesini kullandı.

Kademeli normalleşme sürecinin yeme içme sektörü dışında birçok sektörü yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Baran, kirasını alamayan dükkan sahipleri, üreticiler, bahşişten mahrum kalan çalışanlar, tedarikçiler hatta pazarcılara kadar binlerce insanın gelir kaybı yaşadığını ifade etti.

"Ankara pandemiyle mücadelede başarılı"

Ankara'nın birçok kente kıyasla salgınla mücadelede başarılı olduğunu, vaka sayısı ve artış hızı açısından iyi durumda bulunduğunu belirten Baran, şunları kaydetti:

"Belgeli iş yerleri, bilinçli işletmeciler, eğitimli çalışanlar ve sağduyulu müşterilerle Ankara'da pandemiye karşı kontrolün sağlanabileceği zemin hazır. Ankara kademeli açılmada öncü ve örnek olmaya hazır. Terazinin bir kefesinde sağlığın diğer kefesinde de ekonominin yer aldığının farkındayız. Teraziyi dengede tutmak için tedbirlere harfiyen uyarak, hem kendimizin hem vatandaşlarımızın sağlığına özen göstererek ticari hayatı yeniden canlandırmak istiyoruz."