ATO Başkanı Baran: Asgari ücret ve kıdem tazminatında işveren yükü azaltılsın

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret etti.

Burada Bakan Bilgin'e, Oda üyelerinin gündeminde yer alan konulara ilişkin bilgi veren Baran, koronavirüs salgını sürecinde kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işsizlik ödeneği başta olmak üzere toplam 9,5 milyon çalışana 55 milyar liralık destek sağlandığını söyledi.

Yatırım yapan, sermayesini ortaya koyan ve istihdam sağlayan işverenlere işçi-işveren davaları söz konusu olduğuna ön yargılı yaklaşıldığını belirten Baran, konuya ilişkin zaman aşımı sürelerinin gözden geçirilmesi gerektiğini bildirdi. Baran, ticari faaliyetlerin önünün açılması için yapılması gerekenlere değinerek, asgari ücret ve kıdem tazminatı konularında işveren yüklerinin azaltılması talebini ifade etti.

“SGK prim ödemelerinde kredi kartından komisyon alınmasın”

SGK'nin işverenlere prim ödemelerinde kredi kartı kullanma imkanı tanıdığını anımsatan Baran, şunları kaydetti: "ATO üyeleri, bu ödemelerde yüzde 2,5'e varan komisyon oranları nedeniyle kredi kartı kullanmaktan kaçınıyor. Vergi ödemelerinin kredi kartıyla yapılıyor olması üyelerimiz açısından önemli avantaj sağlıyor. O gün nakit akışı olmasa bile kredi kartı bulunan üyelerimiz, vergi yükümlülüklerini yerine getirebiliyor. Aynı şekilde SGK primleri için de kredi kartı kullanmak istiyoruz ancak komisyon alınma üyelerimiz için caydırıcı etki oluşturuyor. Üyelerimiz diğer vergi ödemelerinde olduğu gibi kredi kartıyla komisyon alınmaksızın SGK primlerini ödemek istiyor."