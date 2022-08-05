ATO Başkanı Baran: Başkentten direkt uçuş sayısı artırılsın

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Esenboğa Havalimanı Başmüdürü Hamza Demir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Baran, ziyarette, başkentten yurt dışına direkt uçuşların önemine dikkati çekerek, konuyla ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Baran, "Ticaretin de turizmin de gelişmesi için direkt uçuş sayısını artırmalıyız. Üniversite kenti, ticaretin, sanayinin, savunma sanayi ve sağlık turizminin merkezi olarak yurt dışına direkt uçuş sayımızı artırdığımızda başkentimizi küresel ekonomi liginde daha iyi noktalara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.