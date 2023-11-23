ATO Başkanı Baran: "Çek sorununda alacaklı da dikkate alınsın"

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, ödenemeyen çeklerle ilgili düzenleme yapılacağına ilişkin haberlerin basında yer aldığını hatırlattı.

Çekte ibraz yasağında süre uzatılmasının, konunun çözümü için yeterli olmadığını savunan Baran, "Çeke itibarını kazandırmak, finansman aracı olarak kullanımının devamını sağlamak ve ticari hayattaki işlevini pekiştirmek için geçici düzenlemelerle soruna çözüm olmak yerine 'Çek vadesi geldiğinde ödenir' hükmünü Türk Ticaret Kanunu'na koyarak net bir çözüm üretilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ticari hayatın kendine özgü kuralları ve tarafları olduğuna işaret eden Baran, şöyle devam etti:

"Çekini ödemeyeni, ödeyebilir hale getirmek için ibraz yasağı, hapisten çıkarma, taksitle ödeme gibi düzenlemeler yapıyoruz ama aynı sayıda çekini tahsil edemeyeni de mağdur ediyoruz. Tahsilat yapamayan kişinin, ticareti birbirine bağlayan zincirin kopması sonucu başkalarına borcunu ödeyemeyecek hale gelebileceği dikkate alınmıyor. Konunun bir tarafı düşünülürken borçluyu korumaya yönelik düzenlemeler hayata geçirilirken, alacaklı taraf adına kararlar veriliyor. Çek sorununa çözüm üretilirken borçlu kadar alacaklı da dikkate alınsın."