ATO Başkanı Baran: Destek çalışmalarında küçük işletmeler unutulmasın

Hükümetin esnafla ilgili destek çalışmalarını değerlendiren Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, salgın sürecinde kabinenin milletin sesine ve taleplerine kulak veren bir yaklaşım sergilediğini söyledi.

Pandemi önlemleri kapsamında geçici kapatmalar başladığında gerek Oda olarak gerekse Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği aracılığıyla dile getirdikleri tüm taleplerin hükümete iletildiğini anlatan Baran, "Birçoğuna çözüm üretildi. Şimdi salgına karşı daha çetin bir mücadele vermemiz lazım. Bu mücadelede, istihdama, üretime ve ticarete önemli katkı sağlayan işletmelerimizin desteğe ihtiyacı var." dedi.

İşletmelerin kayıtlı oldukları kuruluşlara göre değil, büyüklük, ciro ve istihdama göre değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Baran, şunları kaydetti: "ATO'ya kayıtlı işletmelerin yüzde 20'si şahıs şirketi. Bugünün en çok sıkıntı çeken restoran, lokanta, kafe işletmecileri, pastacı, çikolata ve tatlıcılar dikkate alındığında Odamıza kayıtlı üye sayısı 7 bini aşarken, Esnaf Odaları'nın üye sayısı 5 bin civarında. Aynı işi yapan ancak kayıtlı kuruluşu farklı olan işletmeler aynı değerlendirilmeli ve Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'ın çalışmalarını yürüttüğü desteklerden aynı ölçülerde faydalandırılmalıdır. Ticaret Odalarımıza kayıtlı şahıs şirketleri ve küçük işletmeler de destek ihtiyacında. Esnafımıza destek sağlanırken bizim üyelerimiz de unutulmasın. Hükümetimizin ihtiyacı olan tüm sektörlere katkı sağlayacağına inancımız tamdır."