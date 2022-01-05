ATO Başkanı Baran: Döviz kurlarında istikrarlı bir seyir istiyoruz

ANKARA (DÜNYA) - Ankara Ticaret Odası’nı(ATO) ziyaret eden Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Türk bankacılık sektörünün çok güçlü bir yapısı olduğunu belirtirken, önümüzdeki dönemde öngörülebilirlik ve beklentileri doğru yönetmenin çok önemli olduğunu söyledi. ATO Başkanı Gürsel Baran da pandemi döneminde esnafın en büyük desteği kamu bankalarından gördüğünü kaydederken, döviz kurlarında istikrar istediklerini vurguladı.

ATO Yönetim Kurulu Üyeleri ile Meclis Üyeleri Ziraat Bankası Genel Müdürü ve diğer banka yöneticileriyle birlikte ATO’nun Duatepe Hizmet binasında bir araya geldiler.

Pandemiden en çok etkilenen kesimin reel sektör olduğunu belirten ATO Başkanı Gürsel Baran, en çok desteği de aralarında Ziraat Bankası’nın da olduğu kamu bankalarından gördüklerini bildirdi.

Türkiye’nin negatif etkiler yaşamasına rağmen fırsatları yakalayarak ilerlemeye devam ettiğinin altını çizen Baran, ilerlemenin sürmesi için istikrarın önemli olduğunu kaydetti. Yüksek faizin bir sorun olduğunu ifade eden Baran, döviz kurlarında da istikrarlı seyir istediklerini vurguladı ve “Böyle olduğunda yatırım, üretim ve istihdamın devam edeceğini ve pandemiden en az hasarla kurtularak karlı çıkacak ülkenin Türkiye olacağını biliyoruz. Önümüze bakmak için biraz sabır ve dayanışmaya ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Çakar: Bankacılık, sektörleri finanse edecek güce sahip

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar , dünyanın kabuğuna çekildiği ve ticaret hacminin daraldığı dönemde Türkiye’nin G20 içinde en fazla büyüyen ikinci ülke olduğuna dikkat çekti.

Bankacılık sektörünün mevduat kabiliyeti, özkaynak yapısıyla sektörleri finanse edebilecek güce sahip olduğuna değinen Çakar, “Türkiye bankacılık sektörü büyüklüğü, kredi çeşitliliği, sektörel dağılımıyla rasyonel ve güçlü yapıdadır. Önümüzdeki süreç itibariyle öngörülebilir olmak beklentileri doğru yönetmek çok önemli” diye konuştu.