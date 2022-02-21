ATO Başkanı Baran: Elektrikte kademeli tarife tacirlere de uygulanmalı

ANKARA (DÜNYA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, esnaflar için planlanan kademeli elektrik tarifesi uygulamasına tacirlerin de dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Gürsel Baran yaptığı yazılı açıklamada, “Ticaretin sağlıklı bir şekilde devamı açısından işletmelere eşit koşulların sağlanması önemli. Elektrikte indirimli tarife, esnaf-tacir ayrımı olmadan tüm işletmeleri kapsayacak şekilde uygulanmalı” ifadesine yer verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın esnaf için kademeli elektrik tarifesini 1 Mart’a kadar tamamlayacaklarını açıkladığını hatırlatarak, uygulamaya ATO üyesi ticari işletmelerin de dahil edilmesi gerektiğini kaydetti. Gürsel Baran bunun eşitlik gereği olduğunu vurgulayarak, “Birçok işletmede elektrik faturaları kira giderlerini geçti. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler bu gider kaleminden çok fazla etkilendi. Birçok işletme için sürdürülebilirliği olmayan yüksek elektrik faturalarına indirimli tarife, reel sektörün devamı açısından çok önemli” görüşünü açıkladı.