ATO Başkanı Baran: Enflasyon gelişmiş ülkelerde de sorun

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) 10 No'lu Basın-Yayın Meslek Komitesi’nin, üyelerinin gündemlerinde yer alan konu ve sorunları ele almak üzere düzenlediği "Yayıncılık Sektörü İstişare Toplantısı", ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ın katılımıyla ATO Duatepe Salonu’nda yapıldı.

ATO’nun 10 No’lu Basın-Yayın Meslek Komitesi Başkanı Ahmet Karabulut, Meclis Üyeleri Atilla Karakaya, Caner Vural, Paşa Sarman, Komite Üyesi Bayram Bakır, Türk Dünyası Kütüphaneciler Vakfı Başkanı Ali Odabaş ile sektör temsilcilerinin yer aldığı toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası olarak meslek komiteleri aracılığıyla sektörlerin gelişimine yönelik yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkiye’de reel sektörün enflasyondan kaynaklı bazı olumsuzluklar yaşadığını ancak enflasyonla mücadele sürecinin kararlılıkla devam ettiğini kaydeden Baran, “Dünya sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Enflasyon sadece bizim ülkemizde değil, gelişmiş ülkelerde de sorun. Enflasyon, ticaret yapan insanların önündeki en büyük engel durumunda. Ancak biraz daha sabredeceğiz.” dedi.

Reel sektörün finansmana erişimle ilgili de sıkıntılar yaşadığını anlatan Baran, yayıncılık sektörünün girdi maliyetlerinden, kayıt dışına, nitelik elemandan, farklı KDV oranı uygulamalarına sektörel sıkıntıları olduğunu belirterek, “Özellikle korsanla mücadelenin daha etkin hale getirilmesi, sektörde haksız rekabetin önlenmesi açısından önemli” dedi.

Sektörel istişare toplantılarını önemsediklerini de dile getiren Baran, toplantıdan çıkacak konuların takipçisi olacaklarını da söyledi.