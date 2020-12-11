ATO Başkanı Baran: Helsinki'ye direkt uçuş için çalışma yapacağız

​​​Ankara Ticaret Odası(ATO), Ankara'dan Helsinki'ye direkt uçuş için çalışma yapmaya hazırlanıyor. ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki, Büyükelçilik İkinci Katibi Timo Sysiö ile Baran'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede, Türkiye ile Finlandiya arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılabileceğini belirten Baran, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret için 5 milyar dolar düzeyi ulaşılabilir bir hedeftir. ATO olarak bu hedef doğrultusunda üzerimize düşen her türlü görevi yerine getiririz." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın ticaret, sanayi ve turizmini geliştirmek için yurt dışına direkt uçuşların artmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini ancak pandemi nedeniyle bu girişimlere ara verdiklerini bildiren Baran, şunları kaydetti: "Pandemi sonrasında başkentten Helsinki'ye direkt uçuş yapılabilmesi için çalışmalar yürüterek, sağlık, kültür ve kongre turizmi ile sanayi potansiyeli konularında Finlandiya'ya şehrimizi tanıtmak istiyoruz."

"İş birliktelikleri sağlayabiliriz"

Büyükelçi Maki de Türkiye'de 150'ye yakın Finlandiyalı şirketin faaliyet gösterdiğini belirtti. Finlandiya'nın, tarım teknolojileri ve akıllı üretim alanında çalışmalar yaptığına işaret eden Maki, bu konularda ATO üyeleriyle webinar (web tabanlı seminer) yaparak iş birliktelikleri sağlama önerisinde bulundu.