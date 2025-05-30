ATO Başkanı Baran ilk çeyrek büyüme verilerini değerlendirdi

ATO Başkanı Baran, küresel ekonomide durgunluk yaşandığı, risk ve belirsizliklerin sürdüğü, Türkiye ekonomisinde de dezenflasyon sürecinin devam ettiği bir dönemde, ilk çeyrekteki yüzde 2’lik büyümenin olumlu değerlendirildiğini belirtti.

'Ekonomimizin dayanıklılığını gösteriyor'

Baran değerlendiremesinde şu ifadelere yer verdi:

“Büyüme rakamlarında, küresel düzeyde yaşanan durgunluk, risk ve belirsizliklerin, içerde de dezenflasyon sürecinin yansımalarını görüyoruz. Dünyanın birçok ülkesi büyümeyi sürdürme sancıları yaşarken, Türkiye’nin 19 çeyrektir büyüme verisi açıklaması, ekonomimizin dayanıklılığını gösteriyor.

Finansmana erişim başta olmak üzere, reel sektörün dinamizmini etkileyecek sorunlar ortadan kaldırıldığında, Türkiye ekonomisinin gerçek potansiyeline kavuşacağına inanıyoruz.”

Finansman erişimini kolaylaştırmak kritik önemde

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini de değerlendiren Baran şunları söyledi:

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’yı oluşturan faaliyetlere bakıldığında inşaat sektörü, bilgi ve iletişim, mesleki, idari ve destek hizmet ile gayrimenkul faaliyetlerinin bu yılın ilk çeyreğinde büyümeyi sırtladığının görüldüğünü kaydeden Baran, tarım ve sanayi sektöründeki daralmanın da üzerinde dikkatle durulması gerektiğini ifade etti.

Baran, “KOBİ’lerimiz başta olmak üzere, işletmelerin finansmana erişimde yaşadığı sorunlar, kredi maliyetlerindeki artış, hammadde ve diğer giderlerin yükselmesi ve ihracat pazarlarındaki sıkıntılar, sanayi üretimimizin zayıflamasına yol açtı. Yönü yeniden ve vakit kaybetmeden büyümeye çevirmek için uygun teşvik politikaları geliştirmek ve üretim ile ihracat odaklı projelere finansman erişimini kolaylaştırmak kritik önem taşıyor” dedi.