ATO Başkanı Baran: Irak ile 30 milyar dolarlık ticaret için hazırız

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ve Irak arasındaki ticaret hacminin potansiyelin gerisinde olduğunu belirterek, “Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini, hükümetimizin hedeflediği 30 milyar dolara çıkarmak üzere her türlü çalışmayı yapmaya hazırız” dedi.

Irak Büyükelçiliği Ticaret Ataşesi Dr. Muthana Ramadan Alwan, ATO Başkanı Baran’a yaptığı ziyarette, iki ülke arasındaki ticaretin ve yatırımların artırılması gerektiğini söyledi. Alwan, ATO üyelerini Irak’ta başta ticaret, tarım, ilaç ve tekstil olmak üzere çeşitli alanlarda yatırım yapmaya davet etti.

Ziyarette konuşan Gürsel Baran, Irak ile Türkiye’nin tarihsel, kültürel ve coğrafi bağlarla bağlı iki ülke olduğunu ifade etti. İki ülke arasındaki dış ticaretin 2024 yılı itibarıyla 15 milyar dolar civarında gerçekleştiğini belirten Baran, bu hacmin Türkiye-Irak ilişkilerinin derinliğini yansıtmadığını vurguladı.

Baran, ayrıca Kalkınma Yolu Projesi’ne de değinerek, projenin sadece bir ulaştırma hattı değil, aynı zamanda bölgesel ekonomik iş birliklerini güçlendirecek bir altyapı vizyonu olduğunu söyledi. Projenin enerji başta olmak üzere birçok alanda yeni fırsatlar yaratabileceğine dikkat çekti.