ATO Başkanı Baran: İşletmeler dövizi yatırım aracı olarak görmemeli

ANKARA (DÜNYA)-Ankara Ticaret Odası(ATO) Başkanı Gürsel Baran, BBDK’nın kredilere yönelik yeni kararlarının, reel sektörün kaynağa erişimini kolaylaştırması açısından önemli olduğunu söyledi.

Yazılı açıklama yapan Baran, kredilerin gerçekten ihtiyaç duyan reel sektöre aktarılmasının, TL’nin güçlenmesi ve ekonomik istikrar açısından olumlu bir adım olduğunu bildirdi.

Küresel sorunların Türkiye ekonomisine yansımaları olduğunun altını çizen Baran, bankaların reel sektörü desteklemek amacıyla kullanıma sunduğu kredilerin amaç dışı değerlendirilmesinin hakkaniyetli bir tutum olmadığını ifade etti.

Hükümetin, kaynaklar sınırlı olduğu bu süreçte ekonomik büyümenin devamını sağlamak için rekabet gücünü artırmaya çalışan reel sektörü bankacılık sistemiyle desteklemeye gayret ettiğini belirten Gürsel Baran, “BDDK’nın kararı kredi kanallarının doğru işlemesini sağlamak açısından önemlidir. Türk Lirası’nın güçlenmesi ve ekonomimizin istikrarı için olumlu bir adımdır. İşletmelerimizin dövizi bir yatırım aracı olarak görmemesi, sadece döviz yükümlülüklerini gerçekleştirmek için ellerinde bulundurması gerekir.” şeklinde konuştu.