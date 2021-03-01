ATO Başkanı Baran: Kalıcı büyümeyi hedeflemeliyiz

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, pandeminin 2021 yılını da olumsuz etkilememesi için kalıcı büyümeyi hedefleyerek, yatırım ve ihracat odaklı, istihdam sağlayan büyümeye ulaşılması gerektiğini kaydetti.

Pandemi önlemleri sebebiyle çok sayıda işletmenin sıkıntı yaşadığına dikkat çeken Gürsel Baran, “GSYİH içerisinde hizmet sektörünün ağırlığı yaklaşık yüzde 70 düzeyinde. Hizmetler faaliyet kolunda yüzde 4,3’lük küçülme, sektörün zor günler yaşadığının rakamsal kanıtı oldu.” dedi.

Hazırlıkları sürdürülen ekonomi ve hukuk reform paketlerinin Türkiye’nin kalıcı büyümesine olumlu katkı sağlayacağına değinen Baran, “Ekonomimizin gücü olan bir genç bir nüfusumuz var ve bu nüfusu ekonomik ve sosyal açıdan verimli hale getirebilmek için istihdam oluşturan, yeni iş alanları açan bir büyüme modeline dönmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.