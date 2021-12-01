ATO Başkanı Baran: Kamu müteahhitlerine fiyat farkı verilmeli

ANKARA (DÜNYA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, kamu ile iş yapan müteahhitlerin artan girdi maliyetlerini karşılamakta zorlandıklarından dolayı fiyat farkı verilmesini istedi.

İnşaatın doğrudan ve dolaylı yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağladığını kaydeden Baran, “Dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler, girdi maliyetlerindeki yüksek oranlı artışlar, üretim maliyetlerini yükseltti. Bu artışlar kamuya iş yapan müteahhit firmaları çok zor durumda bıraktı.” ifadelerini kullandı.

"Sektörün devamlılığı açısından önemli ihtiyaç"

Müteahhitlerin yaşadığı sıkıntının tüm sektörleri etkilediğinin altını çizen Baran, şöyle konuştu: “Girdi fiyatlarındaki artışlar taahhüt edilen fiyatlara işlerin tamamlanması önünde engel oluşturdu. Müteahhitlerin işlerini sürdürebilmeleri ve ayakta kalabilmeleri için uğradıkları zararın telafisi amacıyla fiyat farkı ödenmesi; buna rağmen işlerini sürdüremeyecek müteahhitlere de şartsız tasfiye ve devir hakkı tanınması sektörün devamlılığı açısından önemli ihtiyaçtır.”

Başkan Baran, yıllara sari inşaat işlerinden kesilen stopajın yüzde 3’ten yüzde 5’e yükseltilmesiyle ilgili olarak ise “Stopajın hasılat üzerinden yüzde beş oranında alınması, yüzde 30’u aşan oranda karlılığa denk gelmektedir. Tüm girdi maliyetlerinin arttığı, fiyat farkı da olmayan işlerde böyle bir karlılık söz konusu değildir. Bu düzenlemenin ertelenmesi veya geri çekilmesinde fayda vardır.” dedi.