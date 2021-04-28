ATO Başkanı Baran: Kapalı işyerlerine ‘nakdi yardım’ desteği verilmeli

ANKARA(DÜNYA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, pandemi nedeniyle kapanmak zorunda kalan işletmelerin ayakta kalabilmek için yeni desteklere ihtiyacı olduğunu belirterek, tam kapanma döneminde faaliyetlerini sürdüremeyecek işletmelere nakdi yardım desteği verilmesini istedi.

Yazılı açıklama yapan Gürsel Baran, pandemiyle mücadelede kapanma uygulamalarının yükününün hizmet sektörünün omuzlarında olduğunu bildirdi. Baran, işletmelerin pandemi sürecinin başlangıcında temin ettikleri kredileri geri ödemede ve devlete karşı yükümlülükleri yerine getirmede sorun yaşadığını kaydederek, “Bu işletmelerimizin desteğe ihtiyaçları devam ediyor” diye konuştu.

Kapanan işletmelerin ayakta kalabilmek için yeni desteklere ihtiyacı olduğunun altını çizen Baran, “Pandemi sürecinde aktif olarak çalışanlarla, kapanmak zorunda kalan işletmelerimiz arasında ekonomik dengesizlikler oluştu. Bu durum psikolojik sonuçlar doğuran sosyal bir yara halini almadan yeniden denge sağlanmalıdır.” diye konuştu.

Basit usulde vergi mükelleflerine sağlanan kira ve gelir kaybı desteği kapsamının genişletilmesini isteyen Baran, kapanma döneminde faaliyetini sürdüremeyecek işletmelere nakdi yardım desteği verilmesini önerdi.

Geri ödemelerde sorun yaşanan krediler için yeniden yapılandırma imkanı getirilirken, özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösterenler için uzun vadeli kredi talebinde bulunan Baran, bunda belirli bir süre geri ödemesiz dönemle, düşük faiz olması gerektiğini aktardı.

Kapanma döneminde vadesi gelen çek ve senetlerin ödemelerinin bayram sonuna ertelenmesi gerektiğini de ifade eden Baran, bu süreçte ayakta kalmaya çalışan yemek sektörünün , sipariş sitelerine ödedikleri komisyonların da düşürülmesini istedi.

Baran, ciro kaybı yaşayan işletmelerin elektrik, su ve doğalgaz gibi sabit giderlerini ödemekte bile zorlandığını belirterek, bu konunun da destek kapsamına alınabileceğini ifade etti.

Devlet desteklerinde esnaf ve tacir ayrımı yapılmasının ticari hayatın gerçeklerine uygun düşmediğine değinen Baran, kapanma döneminde zincir marketlerin gıda dışı ürün satmamasının sağlanması gerektiğini belirtti.