ATO Başkanı Baran: Katma değerli ürünlere ihtiyacımız var

Ankara’nın coğrafi işaret tescilli ürünleriyle potansiyelinin ele alındığı ‘Coğrafi İşaretli Ürünler Bilgilendirme Toplantısı’nda konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, güçlü olabilmenin yolunun üretebilmek ve ihraç edebilmekten geçtiğini belirterek, "O yüzden de katma değerli ürünlere ihtiyacımız var. Coğrafi işaretli ürünler, katma değerli ürünlerin tam merkezinde yer alıyor." dedi.

Dünyada sayıları 10 bini bulan 200 milyar dolarlık coğrafi işaret tescilli ürün olduğuna dikkati çeken Baran, AB'nin, coğrafi işaretli ürünler konusunda önemli mesafe aldığını belirtti. Baran, 77 milyar euroluk bir pazara sahip olan AB'de bu pazardan elde edilen gelirin büyük bölümünü İtalya ve Fransa'nın aldığını bildirdi.

ATO Başkanı Baran, coğrafi işaretli ürünlerin, söz konusu ürünün bulunduğu bölgede turizmin gelişmesine de katkı sağladığına dikkati çekti.

Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünler konusundaki potansiyeline işaret eden Baran, "Dünyada coğrafi işaretlerden en fazla pay alacak ülkelerden birisi Türkiye." değerlendirmesinde bulundu.