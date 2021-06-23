ATO Başkanı Baran: Kosova ile ticareti milyar dolara çıkarmak için hazırız

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, tüm gelişmelere rağmen Türkiye ile Kosova arasındaki ticaretin istenilen seviyede olmadığını ifade etti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti.

Baran, buradaki konuşmasında, coğrafi yakınlığa, Türk nüfusunun yoğunluğuna ve ilişkileri geliştirme niyetine rağmen Kosova ile Türkiye arasındaki ticaretin istenen seviyeye ulamaşadığına dikkat çekerek, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hala milyon dolar düzeyinde seyrediyor. Bu rakamla yetinmek mümkün değil. Ticaretimizi en kısa sürede milyar dolar düzeyine ulaştırmak için ATO olarak üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Ankaralı iş insanlarına çağrı

Ankaralı iş insanlarını Kosova'da yatırım yapmaya davet eden Damka, sanayi bölgeleriyle serbest bölgelere yatırım yapılması durumunda Kosova’nın bir üs olarak değerlendirilebileceğini ve buradan Avrupa ülkeleriyle ABD'ye kolaylıkla ihracat yapılabileceğini anlattı.

Damka, ülkesinde yatırım yapmak isteyenlere yer tahsisinin de aralarında bulunduğu destekler sağlandığını bildirdi.