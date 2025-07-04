ATO Başkanı Baran: NATO Zirvesi Ankara’yı dünya sahnesine taşıyacak

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 2026 yılında Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nin Ankara’da yapılacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Baran, bu zirvenin başkent için hem küresel görünürlük hem de ekonomik canlanma anlamında tarihi bir fırsat sunduğunu belirtti.

Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’nın ev sahibi olacağını duyurmasının ardından yaptığı değerlendirmede, “Başkentimiz, tüm dünyanın gözünün üstünde olacağı bu Zirve’de küresel diplomasiye ev sahipliği yaparken, ekonomik potansiyelini de sergileyecek. Bu karar dolayısıyla Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

NATO üyesi 32 ülkenin liderlerinin, diplomatlarının ve üst düzey temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek zirvenin, Ankara’nın üretimden ticarete, sağlıktan turizme kadar her alanda uluslararası tanınırlığını artıracağına dikkat çeken Baran, şunları söyledi:

“Savunma sanayi merkezindeyiz”

“2026 Zirvesi, Fransa’dan ABD’ye kadar birçok ülkenin liderini Ankara’da bir araya getirecek. Bu zirvenin, savunma sanayiinde dünya devleri arasında yer alan ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, MKE ve ASFAT gibi şirketlerin bulunduğu Ankara’da yapılacak olması oldukça anlamlı. NATO’nun savunma harcamalarını artırma hedefiyle yürüttüğü stratejiler, şehrimizde şekillenecek.”

“Ekonomiye can, iş birliklerine zemin”

Baran, zirve süresince kente gelecek uluslararası heyetlerin yaratacağı ekonomik hareketliliğe de dikkat çekerek, “Oteller, restoranlar, ulaşım ve iletişim firmaları başta olmak üzere birçok sektör bu süreçten doğrudan fayda sağlayacak. Ankara iş dünyası için yeni temaslar ve iş birlikleri doğacak” dedi.

Zirvenin Ankara için hem siyasi hem de ekonomik kazanımları beraberinde getireceğini ifade eden ATO Başkanı, “Ankara Ticaret Odası olarak bu büyük organizasyonun başarıyla gerçekleştirilmesi adına tüm sorumluluklarımızı yerine getirmeye hazırız” diye konuştu.

Baran, zirvenin ardından Ankara’nın uluslararası toplantıların ve küresel iş birliklerinin aranan merkezi haline gelme potansiyelinin de güçleneceğini sözlerine ekledi.