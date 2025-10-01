ATO Başkanı Baran: Nefes Kredisi reel sektöre can suyu olacak

ATO Başkanı Gürsel Baran, TOBB öncülüğünde başlatılan yeni Nefes Kredisi’nin reel sektörün finansman ihtiyacını gidermede kritik rol oynayacağını söyledi.

Baran, yazılı açıklamasında, TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların işbirliğiyle 2 Ekim’de başlayacak kredi programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Baran, enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan kredi kısıtlamalarının özellikle KOBİ’lerin finansmana erişimini zorlaştırdığını belirterek şunları kaydetti:

“Üyelerimizle hangi ortamda bir araya gelirsek gelelim, ilk dile getirilen sorun finansmana erişimde yaşanan sıkıntılardı. Reel sektörün çatı kuruluşu TOBB, KGF ve bankalarla birlikte bu yıl ikinci kez harekete geçti. KOBİ’lere vereceği can suyu ile ekonominin kan dolaşımı hızlanacak.”

1,5 milyon TL’ye kadar kredi

Yeni Nefes Kredisi kapsamında oda ve borsa üyeleri, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank ve Ziraat Katılım şubelerine başvurarak 1,5 milyon TL’ye kadar kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz olmak üzere azami 36 ay vadeli olacak.

“Ekonomimize de nefes olacak”

Baran, KOBİ kredilerindeki sınırlı büyümenin işletmelerin nakit akışını zorladığını hatırlatarak, “Bu kredi sadece üyelerimize değil, ekonomimize de nefes olacak. İşletmelerimizin üretim ve ticaretini destekleyecek, istihdamı artıracak. Ekonomik istikrarın korunmasına ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacak” dedi.