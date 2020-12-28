ATO Başkanı Baran: Öğrencilerin yokluğu 20 milyar liralık kayba yol açtı

Ankara'daki özel öğrenci yurdu işletmecilerini ziyaret eden Ato Başkanı Gürsel Baran, pandemi nedeniyle öğrencilerin yokluğunun kent ekonomsine kayba yol açtığını söyledi. ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, ATO 58 No'lu Oteller ve Konaklama Tesisleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Hasan Ardıç ile Bahçelievler'de faaliyet gösteren özel öğrenci yurtlarını ziyaret etti.

Baran, 9 aydır yurt binalarının boş olduğunu ancak özel yurt işletmecilerinin bina kirası ödemeyi sürdürdüklerini vurguladı. İşletmecilerin yurt binalarının "karantina merkezi" olarak kullanılmasını önerdiklerini aktaran Baran, en kısa zamanda üyelerinin durumunu Gençlik ve Spor Bakanlığına arz edeceklerini belirtti.

Üniversitelerin ve üniversite öğrencilerinin kent ekonomisine büyük canlılık kazandırdıklarını bildiren Baran, şunları kaydetti: "Ankara'da bulunan 400'e yakın özel öğrenci yurdunun faaliyetine devam edememesi, onlarca sektörü de olumsuz etkiledi. Şehrimizde yaklaşık 400 bin üniversite öğrencisinin yokluğu, bakkalından kırtasiyecisine, berberinden ayakkabıcısına kadar bir dizi sektörün iş hacimlerine de yansıdı. Öğrencilerimizin yokluğu kent ekonomimizde 20 milyar liralık bir kayba yol açtı. Çocuklarımızın sesleriyle cıvıl cıvıl dolan yurtların yakın zamanda açılmasını bekliyoruz."