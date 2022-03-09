ATO Başkanı Baran, servis taşımacılığı sektörü için destek istedi

ATO Başkanı Gürsel Baran, 52 No'lu Şehir İçi Yolcu, Servis Taşımacılığı ve Filo Kiralama Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyeleri Ünsal Akkuş ve Afkan Genç ile Ankara Toplu Taşımacılar Derneği Başkanı Cemal Baltacı ve sektör temsilcisi Aydın Bektaş’ı ağırladı.

Ulaşım sektörünün önemli bir parçası servis taşımacılığının büyük bir iş kolu olduğunu belirten Baran, sektörün önemli bir istihdam yarattığını da kaydetti.

Türkiye'nin petrol ithalatçısı bir ülke olduğuna işaret eden Baran, dünyadaki istikrarsızlık ve döviz kurlarındaki yükselişin akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu aktardı.

“ÖTV indirimi gündeme getirilebilir”

Servis taşımacılarının akaryakıt fiyatlarındaki artışlar nedeniyle sıkıntılı günler yaşadıklarını vurgulayan Baran, şunları söyledi: “Önemli bir gider kalemi akaryakıt olan servis taşımacılığı sektörü ayakta kalmak için çözüm bekliyor. ÖTV indirimi gündeme getirilebilir. Sektörün ayakta kalması için ATO olarak üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmeye hazırız. Servis ve taşımacılık sektörü için akaryakıt fiyatlarının ne anlama geldiğini biliyoruz. Fiyat artışlarının servis işletmecilerini sıkıntıya soktuğunun farkındayız. Hizmetlerin devamı, işletmelerin ayakta kalması için konuyu ilgili tüm kurum ve kuruluşlara, makam ve mercilere ileteceğiz. Sıkıntılarının giderilmesi için üyelerimizin sesi olacağız."

Ünsal Akkuş da, “Ekim ayından bu yana akaryakıt fiyatlarındaki olağanüstü artışlar, servisçileri çalışamaz hale getirdi. Önlem alınmazsa nisan ayında servisler durabilir. Nisanda ek zam talebi gündeme gelebilir.” şeklinde konuştu.