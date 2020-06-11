ATO Başkanı Baran: Tüccara ödediği vergiyle uyumlu çek limiti verilsin

11 Haziran 2020

ANKARA (DÜNYA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, önemli bir ödeme aracı olan çekle ilgili yapılacak yasal düzenlemelerin, ticaretin devamlılığına katkı sağlayacak şekilde yapılmasını istedi.

Karşılıksız çek nedeniyle hapse düşerek mağdur olanlar kadar, alacağını tahsil edemeyenlerin de mağdur olduğunu söyleyen Baran, böylece ticari hayatın sekteye uğradığını söyledi.

Karşılıksız çek konusunda bankaların da üzerlerine sorumluluk alması gerektiğine değinen Baran, yaprak başına bankaların sorumlu olduğu tutarın 50 bin liraya yükseltilmesini önerdi. Baran ayrıca tüccarlara ödedikleri vergiyle uyumlu çek limiti verilmesi gerektiğini aktardı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen, karşılıksız çekle ilgili tahliyelerin önünü açan düzenlemede, ödeme süresinin uzatılmasının öngörüldüğünü hatırlatan Baran, karşılıksız çek nedeniyle hapse düşerek mağdur olanlar kadar, alacağını tahsil edemeyerek ticari hayatı sekteye uğrayan tüccarların da mağdur olduğunu bildirdi.

Çek yüzünden kimsenin hapse ya da alacak derdine düşmemesi gerektiğini söyleyen Gürsel Baran, çekte keşideci yanı sıra hamil ve bankaların da taraf olduğunu kaydederek, bu alanda yapılacak düzenlemelerin tüm tarafları mutlu edecek şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

“İşletmesinin yapısına aykırı ticaret yapanlar var”

Türkiye’de ticaretin konuyla ilgisi olsun olmasın herkes tarafından yapılabildiğini ve ticarete yeni başlayanların kapasitelerinin çok üstünde iş üstlenebildiklerini söyleyen Baran,

“Bu durumdakiler, işletmesinin yapısına aykırı rakamlarla ticaret yapmaya çalışabiliyor ve bu doğrultuda çek yapraklarına imza atabiliyor. Çek, ticaret insanlarının itibarı olduğu kadar o çek defterini veren bankanın da itibarıdır. Bankalar bu sorumluluklarını dikkate alarak işlemlerini düzenlemelidir” diye konuştu.

Tüccarların itibarı olan çeke artık çekinilerek yaklaşıldığının altını çizen Baran, “Bankaların çek yaprağından sorumlu olduğu tutarı ödenen vergiyle uygun bir yapı oluşturarak, çeki hem tüccarın hem de bankanın itibarı haline getirmeliyiz. Bankaların her bir çek yaprağı için sorumlu olduğu tutar 50 bin liraya yükseltilmelidir” dedi.

Konu 8 yıl önce ilk gündeme geldiğinde “Ekonomik suça ekonomik ceza” görüşünü savunduklarını hatırlatan Baran, “Biz ticari faaliyetlerinden dolayı hiç kimsenin hapse girmesini istemiyoruz. Bunun savunulacak bir tarafı yok. Ancak bugüne kadar çek konusunda yapılan düzenlemeler suyu durultmaya yetmedi. Çünkü konuyla ilgili taraflardan biri olan bankalar bugüne kadar almaları gereken sorumluluğu üstlenmedi” ifadelerini kullandı.

Vadeli ödeme aracı olarak kullanılan çekin, kredilerde olduğu gibi titizlikle kullanılmasını isteyen Baran, çeklerin firmaların ödedikleri vergiyle tutarlı miktarda limitle verilmesini önerdi.

“Geçen yıl 27 milyar liralık ticari aksama yaşandı”

Baran, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Verilerine göre 2019 yılında 27 milyar 316 milyon liralık çeke karşılıksız işlem yapıldığını aktararak, 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde ise karşılıksız çek tutarının 5 milyar liraya yaklaştığını belirtti. Baran, karşılıksız çeklerin bir kısmının daha sonra ödendiğini ancak zamanında ödenmeyen çeklerin domino etkisiyle ticarette binlerce işletmenin üretim ve istihdamına olumsuz yansıdığını vurguladı.