ATO Başkanı Baran: Tüm kaynaklarımızla üyelerimizin yanındayız

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Odanın kaynaklarını COVID-19 salgını nedeniyle sıkıntı çeken ticari hayata nefes olmak için ayırdıklarını belirterek, "Tüm kaynaklarımızla üyelerimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca detayları açıklanan "Nefes Kredisi"ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

COVID-19 ile mücadele sürecinin hizmet sektörü başta olmak üzere ticari hayatı etkilediğine dikkati çeken Baran, ATO üyelerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak talebinde bulunduğunu hatırlattı.

Baran, ATO'nun kaynaklarını 5. kez Nefes Kredisi'ne kaynak olarak tahsis ettiğini belirterek "ATO olarak kaynaklarımızı pandemi nedeniyle sıkıntı çeken ticari hayata nefes olmak için ayırdık. Tüm kaynaklarımızla üyelerimizin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

ATO üyeleri kredi başvurusu için "www.atonet.org.tr" adresinden E-ATO uygulamasına giriş yaparak, "Nefes Kredisi başvurusu içindir" ibareli faaliyet belgelerini ücretsiz temin edebilecek.

Böylece üyeler, başvuruda bulunarak ilk 6 ayı geri ödemesiz ve yıllık yüzde 17,5 faizle 50 bin lira ile 200 bin lira arasında kredi kullanabilecek.