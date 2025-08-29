ATO Başkanı Baran: Zengezur Koridoru Türkiye için büyük fırsatlar barındırıyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) 29. Dönem Olağan Meclis Toplantısı, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal’in başkanlığında ATO Meclis Üyeleri’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, hem iç gündeme hem de uluslararası gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Baran, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte su ve kuraklık meselesinin her alanda tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, “Barajlarımızdaki su rezervi kritik seviyelere geriledi. Kuraklık, tarımdan sanayiye, günlük yaşamdan üretime, ticarete kadar her alanda büyük tehdit. Su varsa hayat var, üretim var, ticaret var, kalkınma var” dedi.

Orman yangınlarının da ülkenin yeşil mirasını yok ettiğini hatırlatan Baran, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kalkınma anlayışının önemine dikkat çekti.

“Zengezur Koridoru stratejik bir proje”

Ekonomik fırsatlara da değinen Baran, Zengezur Koridoru’nun Türkiye açısından önemine işaret ederek, “Bakü’den Kars’a uzanacak bu güzergâh tamamlandığında karayolu, demiryolu, doğalgaz, petrol ve fiber optik hatlarını içerecek. Türkiye’yi Kafkasya’ya bağlayacak bu proje sayesinde Hazar ve Akdeniz havzaları arasında yeni bir ticaret yolu açılacak. Bu koridor lojistik maliyetleri düşürürken Türkiye’nin bölgesel transit gücünü artıracak, büyük fırsatlar barındırıyor” ifadelerini kullandı.

“Gazze’de insanlık dramı yaşanıyor”

Konuşmasında Gazze’de yaşananlara da değinen Baran, uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi. “Gazze’de insanlar açlıktan ölüyor. Hiçbir siyasi gerekçe bir annenin feryadından daha kıymetli olamaz. Dünya artık harekete geçmeli, uluslararası örgütler Gazze’deki bu zulme son vermelidir” dedi.