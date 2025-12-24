ATO Başkanı Baran’dan 2026 asgari ücret değerlendirmesi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, 2026'da uygulanacak asgari ücrete dair, "Ekonomide uygulanan enflasyonla mücadele politikalarının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi, fiyat dengelerinin güçlenmesi ve ekonomik istikrarın pekişmesiyle birlikte, çalışanların yaşam standartlarının kalıcı biçimde yükselmesini ve refahın toplumun tüm kesimlerine sürdürülebilir şekilde yansımasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, milyonlarca çalışan için geçim ücreti, iş dünyası için ise önemli bir maliyet unsuru olan asgari ücretin 1 Ocak 2026'dan itibaren net 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini hatırlatarak, yeni asgari ücretin tüm kesimler için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Brüt 33 bin 30 lira olarak belirlenen asgari ücretin işverene maliyetinin 39 bin 223 lira düzeyinde olduğuna dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Ekonomide uygulanan enflasyonla mücadele politikalarının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi, fiyat dengelerinin güçlenmesi ve ekonomik istikrarın pekişmesiyle birlikte, çalışanların yaşam standartlarının kalıcı biçimde yükselmesini ve refahın toplumun tüm kesimlerine sürdürülebilir şekilde yansımasını temenni ediyorum. Bu süreçte, gelir vergisi dilimleri güncellenerek net ücretlerde artış sağlanması, işverenin yükünün azaltılması için de vergi ve prim desteklerinin güçlendirilmesi çalışanların refahını destekleyen, aynı zamanda üretim süreçlerini güçlü tutan adımlar olacaktır."