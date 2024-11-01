ATO Başkanı Baran'dan asgari ücret mesajı: Oran telaffuz etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ekim ayı olağan meclis toplantısında konuştu.

Yeni yılın yaklaşmasıyla asgari ücret tartışmalarının gündeme geldiğini belirten Baran, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ABD'de yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmede asgari ücrette yüzde 25 civarı artışın 2025 yılı enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdiğinin kamuoyuna yansıdığını anımsattı.

Baran, kendilerinin de asgari ücrete yapılacak zammın bu seviyede olması gerektiği kanaatinde olduklarını belirterek şunları söyledi:

* Çalışan kardeşlerimizin, enflasyon nedeniyle yaşadığı sıkıntıları ve geçim derdinin ne olduğunu biliyoruz ancak işletmeyi ayakta tutma derdimiz olduğunu da biliyoruz.

* Asgari ücrete daha fazla zam yapılmasını biz de isteriz ancak uygulamalar gösterdi ki oraya yapılan zam iğneden ipliğe her şeye yansıyor ve bu da enflasyonla mücadele sürecini uzatıyor.

* Bizim enflasyonu bir an önce tek haneli rakamlara indirmemiz ve yeniden büyüme ve kalkınma yoluna girmemiz gerekiyor.

Son dönemde vergi barışı ve yapılandırma taleplerinin de gündeme getirildiğini kaydeden Baran, "Vergi barışı ya da yapılandırması bizi refaha çıkarmayacağı gibi geriletmekten başka bir işe yaramayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.