ATO Başkanı Baran'dan bankalara uyarı: "Bu önemli dönemde ellerini taşın altına koymalılar"

Ferit PARLAK - ANKARA

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kuru­lu Başkanı Gürsel Baran ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Tür­kiye Cumhuriyet Merkez Ban­kası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan ve ekibiyle ATO’da bir araya geldi. ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO üyelerinin günde­minde yer alan konuları TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan’a ak­tardı. Baran, yaptığı konuşmada, iş dünyası olarak Merkez Ban­kası’nın politikalarını yakından takip ettiklerini ifade ederek, fi­nansal istikrarın sağlanmasının, yatırımların teşvik edilmesi ve sürdürülebilir büyüme açısın­dan hayati olduğunu ifade etti.

“Kart harcamaları sınırlama dışında tutulmalı”

Baran, “Merkez Bankası’nın attığı adımların, enflasyonla mücadelede gösterdiği kararlılı­ğın ve bu süreçte uyguladığı şef­faf politikaların, piyasalar için güven verici olduğunu belirtmek isterim. Alınan tedbirlerin, orta vadede finansal istikrarı ve ya­tırım ortamını daha güçlü hale getireceğine inanıyoruz. Mer­kez Bankamızın enflasyonu ka­lıcı biçimde düşürme hedefini destekliyor, fiyat istikrarının, iş dünyası için sağlıklı büyümenin ön koşulu olduğunu vurgulamak istiyoruz” dedi.

Reel sektörün finansmana eri­şiminin en öncelikli gündemleri olduğunu belirten Baran, “Banka faiz oranlarının Merkez Banka­sı’nın açıkladığı faiz oranlarıy­la uyumlu olmasının sağlanma­sı, bunun için zorunlu karşılık oranlarının düşürülmesi ve di­ğer kredi sınırlayıcı önlemlerin reel sektör lehine genişletilmesi beklentisi içindeyiz. Firmaların finansman yükleri faaliyet dön­gülerini olumsuz etkiliyor. Ban­kaların daha düşük faizler ile ye­niden vadelendirme seçeneğini firmalara sunması, KOBİ’leri­miz başta olmak üzere firmala­rımızın varlıklarını sürdürmesi için gereklidir” diye konuştu.

Baran, ticari kredi kartlarına taksit sayısının artırılması ko­nusuna da değinerek, “Ticari kredi kartlarında taksit sayısı­nın artırılması ve kart harcama­larının kredi sınırlaması dışında tutulması, ticaretimizin devam­lılığı açısından önemli” dedi.

Bankaların karlılık oranların­daki yüksekliğe dikkat çeken Ba­ran, “Tüm işletmelerin neredey­se var olma mücadelesi verdiği bu süreçte, bankalarımız yüksek oranlı karlar elde ediyor. Onla­rın da bir işletme olduğunu ve kâr odağıyla faaliyet yürüttük­lerini elbette biliyoruz, ancak bu önemli dönemde bankalarımı­zın elini taşın altına koyması ve işletmelerimizin finansman ih­tiyacına karşılık vermesi gereki­yor” açıklaması yaptı.

“Yeni Nefes Kredisi bekliyoruz”

Baran, konuşmasında Nefes Kredisi’ne de değinerek, “KO­Bİ’lerimizin finansman sıkıntı­sını hafifletmek açısından ger­çekten bu krediler nefes oluyor, ancak ne yazık ki ihtiyaç kadar sağlanamadı. Yaklaşık 24 bin firmamıza 30 milyar TL’lik des­tek sağlandı. Ancak talep de­vam ediyor. Üretim ve ticaretin devamlılığı için KOBİ’lerimi­zin uygun koşullarda finansma­na erişmesi hayati önem taşıyor. Bu nedenle yeni bir Nefes Kredi­si talebimiz de söz konusu. KO­Bİ’lerimizin uygun maliyetlerle finansmana ulaşması, daha fazla yatırım, üretim, istihdam, ihra­cat anlamına geliyor tüm bunlar da ekonomik büyümemize ivme kazandıracak unsurlardır” dedi.

“Döviz kuru maliyet baskısı yaratıyor”

Merkez Bankası’nın döviz re­zervlerinde son dönemde ger­çekleşen yeniden toparlanma sürecini olumlu değerlendir­diklerini ifade eden Baran, “Bu noktada, uygulanan döviz kuru politikasının özellikle ihraca­ta yönelik faaliyet yürüten sek­törlerde maliyet baskısını artı­rarak, rekabet gücünü zayıflat­tığını hatırlatmak isteriz” diye konuştu.

“Konkordatoda, alacaklı firmalar korumasız kalıyor”

ATO Başkanı Gürsel Baran, konkordato sayısındaki artışlara da dikkat çekerek, alacaklı durumda olan firmaların yaşadığı mağduriyetleri dile getirdi. ATO Başkanı Baran, “Konkordato bugün suiistimal edilen bir müessese haline gelmiş durumda. Normal dışı yollarla konkordato ilan eden firmalar koruma şemsiyesi altına alınırken, alacaklı firmalar korumasız kalıyor. Bu durum çok sayıda firmanın finansal açıdan zor duruma düşmesine ve iflasına neden olabiliyor” diye konuştu.